Hannover

Das Land Niedersachsen will das Förderprogramm des Bundes für Kinder und Jugendliche zur Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie mit seinem Aktionsprogramm „Startklar in die Zukunft“ um 100 Millionen Euro aufstocken.

Damit stehen für dieses und das kommende Jahr 222 Millionen Euro zur Verfügung. Rund 189 Millionen Euro sollen in den Schulbereich fließen, 33 Millionen in die Kinder- und Jugendhilfe. Zudem würden 70 Millionen Euro für frühkindliche Bildung direkt vom Bund an die Kindertagesstätten und Kindertagespflege gehen.

Geld für jede Schule

Die Schulen – jede Form, ob öffentlich-rechtliche oder private - erhalten 70 Millionen Euro, jede einen Sockelbetrag und einen Betrag pro Schüler. Damit könnten die Schulen auf ihren Bedarf angepasste Projekte entwickeln, die „eine den Bedingungen angepasste Grundlage für erfolgreiches Lernen“ bieten sollen. Außerdem könnte damit zusätzliches Lehrpersonal finanziert werden, etwa pensionierte Lehrkräfte oder Studierende.

Zudem sollen zentral 25 Millionen Euro bereitstehen, so das für die rund 3000 Schulen des Landes etwa 3000 Lehrkräfte finanziert werden könnten, etwa durch Verlängerung von Verträgen auf 450-Euro-Basis.

Sozialarbeit und Psychologie

Zehn Millionen Euro stehen für Schulsozialarbeit zur Verfügung – dort soll mehr Personal eingesetzt werden und die neue Aufgabe „aufsuchende Schulsozialarbeit“ erfüllt werden, bei der es darum gehe, sich um „abgetauchte“ Schüler zu kümmern, in die Familien zu gehen.

Fünf Millionen Euro gibt es für die Ausweitung der Schulpsychologie, womit 90 (davon 36 befristete) Vollzeitstellen finanziert werden sollen.

Rund 14 Millionen Euro sollen für die „Niedersächsische Bildungs-Cloud“ (NBC) bereit stehen, um deren Angebot an digitalen Lernprogrammen auszubauen.

20 Millionen für Lüftungsanlagen

Für die „Technische Lüftungsunterstützung“ übernimmt das Land künftig 80 Prozent der Kosten für den Einbau stationärer Raumlufttechnischer Anlagen, stellt dafür 20 Millionen Euro bereit. Was „rechnerisch“ für eine einfache Ab-/Zuluftanlage (Fensterventilatoren) und/oder automatische Fensterlüftungen für die rund 25.000 Klassenräume der Schuljahrgänge 1 bis 6 reichen soll. Dies ergänze die Förderung für mobile Luftfilteranlagen, die bestehen bleibe. Würde mehr gebraucht, soll das Fördergeld aufgestockt werden. Die Landesregierung leibt bei ihrer Auffassung, wonach mobile Luftfiltergeräte und Fensterventilatoren kein Ersatz für das Lüften seien, sondern dies nur ergänzten: „Lüften ist das A und O“, heißt es.

Außerschulische Angebote

Rund 25 Millionen Euro stehen für außerschulische Angebote bereit. Mit rund vier Millionen Euro soll etwa die Schaffung von Jugendplätzen in den Kommunen sowie „Kunst, Kultur & Kreativität für Kinder & Jugendliche“ gefördert werden, je fünf Millionen Euro gibt es für Schwimmkurse und für „Sport- und Bewegungscamps“.

Zudem erhält Niedersachsen sieben Millionen Euro vom Bund , um günstige Ferien- und Wochenendfreizeiten anbieten zu können.

Ziele der Landesregierung

Das Aktionsprogramm „Startklar in die Zukunft“, soll laut Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) zusätzliche Angebote unter anderem zur Lernförderung, zur psychosozialen Stabilisierung, zur Freizeitgestaltung, Gesundheitsförderung und gesellschaftlichen Beteiligung ermöglichen. Die Ziele sind laut Sozialministerin Daniela Behrens (SPD) „Kindern und Jugendlichen ihre Zukunftschancen zu sichern, ihnen Zutrauen zu geben und Kontakte zu ermöglichen“ sowie dabei zu helfen, „Verpasstes ohne Druck und Stress aufarbeiten zu können.“ Kinder und Jugendliche hätten eine Hauptlast bei der Pandemiebekämpfung getragen, nun sei es an der Zeit, ein wenig davon zurückzugeben.

Von Ralph Hübner