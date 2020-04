Corona-Liveticker: Die aktuelle Lage in Hannover und Niedersachsen

Verbände fordern engmaschige Corona-Tests in Altenheimen

Die Arbeiterwohlfahrt in Niedersachsen und die kirchlichen Wohlfahrtsverbände im Oldenburger Land haben die Landesregierung aufgefordert, fortlaufende Corona-Tests in Altenpflegeheimen einzuführen. Die Tests senkten das Infektionsrisiko für die Bewohner ebenso wie für die Mitarbeiter, sagte der AWO-Landesgeschäftsführer Marco Brunotte am Montag in Hannover. Die Landesregierung müsse jetzt schnell klären, ob das saarländische Modell auch in Niedersachsen anwendbar sei, und es gegebenenfalls bald in die Praxis umsetzen, forderte Brunotte. Die Diakonie in Oldenburg und die Caritas in Vechta schlossen sich der Forderung an.