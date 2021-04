Hannover

Am Montag gingen auch in Niedersachsen die Osterferien zu Ende. Doch noch immer sind in vielen Kommunen, darunter auch in der Region Hannover, wegen des anhaltend hohen Inzidenzwertes nur Grund- und Förderschüler sowie Abschlussklassen im Präsenzunterricht.

„Während in Niedersachsen Shopping, Massagen oder Kosmetik auch bei hohen Inzidenzen möglich sind, sitzen die Kinder seit nunmehr vier Monaten zu Hause – ohne eine Aussicht auf Besserung. Trotz vielfacher Lippenbekenntnisse werden Kinder und Jugendliche immer wieder hinten angestellt und am stärksten von den Corona-Maßnahmen eingeschränkt“, kritisiert Sina Denecke von der Initiative Familien.

„Erwachsene müssen endlich die Kinder schützen“

Das Bündnis fordert daher ein Umdenken sowie Maßnahmen, die nicht nur Kindern, sondern die gesamte Gesellschaft gleichermaßen einbeziehen. Denn, so Denecke: „Die Last der Pandemiebekämpfung ist nach wie vor äußerst ungleich verteilt. Die Debatte dreht sich immer wieder um Verschärfungen für Kinder, dabei leisten sie bereits seit einem Jahr einen riesigen Beitrag zur Pandemiebekämpfung. Es ist an der Zeit, den Fokus auf die Erwachsenen zu lenken. Sie müssen endlich die Kinder schützen, nicht umgekehrt.“

Warum gilt Testpflicht nur für Schulen und nicht für Betriebe?

Während in Niedersachsen Schnelltests an Schulen seit dieser Woche nun Pflicht sind, belasse es die Politik für Unternehmen weiterhin nur bei Freiwilligkeit. Auch eine Homeoffice-Pflicht für Firmen gebe es nicht, bedauert die Sprecherin der Initiative: „Es kann aber nicht sein, dass Maßnahmen wie Tests nur für Kinder gelten. Dass die Einschränkungen allein für Kinder immer größer wer

Sind Kinder wirklich Treiber der Pandemie?

Dabei gehen laut Covid-19-Ausbruchsanalysen des Robert-Koch-Instituts 16 Prozent aller Infektionen auf den Arbeitsplatz zurück, lediglich zehn Prozent haben ihren Ursprung in Schulen und Kitas. Auch die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin stellte daher erst in der vergangenen Woche fest: „Die Frage, ob Kinder zum jetzigen Zeitpunkt überproportional zum Covid-19- Infektionsgeschehen beitragen, kann daher mit einem klaren Nein beantwortet werden.“

Von Britta Lüers