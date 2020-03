Corona: Moia fährt weiter – Platz neben Fahrer nicht mehr buchbar

Hannover

Das Coronavirus hat Auswirkungen auf den öffentlichen Verkehr. Üstra und Regiobus fahren nach einem Sonderfahrplan. Beim Ridesharing-Dienstleiter Moia geht der Betrieb vorerst normal weiter. „Wir werden die Situation beobachten. Aktuell haben wir aber nicht weniger Fahrzeuge als üblich im Einsatz“, sagt Sprecher Christoph Ziegenmeyer. Sollte sich die Nachfrage verringern, könnte es passieren, dass die Zahl der Fahrzeuge reduziert wird.

Es gibt aber eine Änderung: Der Beifahrersitz in den Volkswagen-Bussen ist in Hannover nicht mehr buchbar. „Das dient dem Schutz der Fahrer“, sagt Ziegenmeyer. Demnach können also nur noch vier Fahrgäste in den Moia-Fahrzeugen Platz nehmen.

Die Moia-Fahrzeuge verfügen über Einzelsitze. Quelle: Tim Schaarschmidt

Generell verfügten die Moia-Fahrzeuge aber über „ein großzügiges Raumkonzept“ mit Einzelsitzen, so Ziegemeyer. Die Fahrgäste säßen vergleichsweise weit auseinander, dies minimiere die Gefahr einer Ansteckung. Zudem haben Fahrer und Kunden keinen direkten Kontakt. Die Moia-Fahrzeuge werden per App gebucht und bezahlt. Es kursiert kein Bargeld.

Im Krankheitsfall nicht Moia buchen

Darüber hinaus öffnen die Türen der Fahrzeuge automatisch. „Bei unseren Fahrzeugen halten wir höchste Hygniemaßnahmen ein“, sagt Ziegenmeyer. Sie würden mehrmals täglich von Innen gereinigt – unter anderem vor jeder Pause und nach Schichtende.

„Sollten unsere Kunden aber bekannte Krankheitssymptome bei sich feststellen, sollten sie Moia nicht buchen. Wir appellieren an unsere Kunden, sich solidarisch gegenüber ihren Mitmenschen zu zeigen, denn nur gemeinsam können wir diese besondere Zeit bewältigen“, sagt Ziegenmeyer.

Von Sascha Priesemann