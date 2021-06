Hannover

Müssen Schüler noch bis Frühjahr 2022 eine Maske tragen? Das prognostiziert der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler. Er plädiert für Schutzmaßnahmen in Schulen – Maskenpflicht und regelmäßige Selbsttests – bis zum kommenden Frühjahr. Am Freitag begründete er in einer Pressekonferenz mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) seine Empfehlung auch damit, dass mit der steigender Impfquote bei den Erwachsenen der Infektionsdruck auf die Jüngeren steigen werde.

Erst am Dienstag hatte Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) die Pläne für das neue Schuljahr vorgestellt (NP berichtete). Demnach plant das Land vollen Präsenzunterricht nach den Sommerferien – das neue Schuljahr startet am 2. September. Dabei machte er jedoch deutlich, dass trotz Regelbetrieb vorerst nicht auf Sicherheitsmaßnahmen, wie etwa das Tragen von Masken in bestimmten Bereichen, das Lüften oder die regelmäßigen Corona-Selbsttests, verzichtet werden dürfe.

Land will Coronatests an Schulen vorerst nur bis Herbst

„Die Delta-Variante zeigt, dass weiterhin Vorsicht geboten ist“, so der SPD-Politiker. Auch sei nicht absehbar, wie sich das Infektionsgeschehen etwa infolge der Reisetätigkeiten in den Ferien entwickeln werde. Allerdings hatte sich Tonne bisher nur für eine Fortsetzung der regelmäßigen Corona-Selbsttests in Schulen bis zunächst Ende September ausgesprochen – und damit deutlich kürzer als von RKI-Präsident Wieler empfohlen.

Dazu sagte ein Ministeriumssprecher auf NP-Anfrage: „Die Planung für Niedersachsen ist bereits sehr vorausschauend angelegt, schließlich ist es bis Ende September noch ein gutes Stück hin. Bis dahin wird auf jeden Fall weiter getestet.“ Die Lage werde ständig neu analysiert und bewertet. Auf dieser Grundlage seien weitere Anpassungen möglich, abhängig vom Infektionsgeschehen. „Das gilt auch für den Bereich der Testungen.“ Das Gleiche gelte für die Maskenpflicht in Schulen.

Forscher fordert Ventilatoren für sicheren Schulbesuch

Oberstes Ziel sei es, so Niedersachsens Kultusminister, Schulen auch nach den Sommerferien unter großen Anstrengungen offen zu halten. Bei steigendem Infektionsgeschehen seien beispielsweise zunächst häufigere Testungen oder Maske tragen im Unterricht denkbar, bevor die Schulen ins Wechselmodell (Szenario B) gingen.

Der Göttinger Strömungsforscher Eberhard Bodenschatz appelliert derweil an die Politik, den Einbau von nach außen blasenden Ventilatoren in Schulen zu fördern. „Diese Geräte sind alternativlos günstig und können unkompliziert eingebaut werden. Wenn wir im neuen Schuljahr infektionssicheren Präsenzunterricht auch bei steigenden Inzidenzen wollen, führt an diesen Geräten kein Weg vorbei“, so der Direktor des Max-Planck-Instituts für Dynamik und Selbstorganisation.

Warum fördert Bund nur Lüfter für unter Zwölfjährige?

Seit dem 11. Juni fördert der Bund lediglich den Einbau von Lüftungsanlagen, jedoch nur in Einrichtungen für Kinder unter zwölf Jahren. Physiker Bodenschatz dazu: „Aber auch die Klassenräume von Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren sollten raumlufttechnisch belüftet werden. Denn ältere Kinder geben beim Ausatmen mehr Aerosole ab.“

Die Passivität der Politik erschein angesichts der jüngsten Aussagen des RKI-Präsidenten kritikwürdig. Auch der Mediziner rechnet mit einem steigenden Infektionsgeschehen an Schulen. „Es werden vermehrt Fälle bei Kindern auftreten, schon jetzt sehen wir größere Ausbrüche der Delta-Variante in Schulen“, so Wieler. Der weitere Verlauf der Pandemie hänge vom Verhalten aller ab.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Spahn rät Familien nach Urlaub zu regelmäßigen Selbsttests

Auch Spahn warnt: Aus einem zu sorglosen Sommer dürfe kein „Sorgenherbst“ werden. Mit Blick auf Urlaubsreisen empfiehlt der CDU-Politiker: „Wer will, dass die Schulen nach den Ferien sorgenfreier starten können, der sollte sich und seine Familie nach der Rückkehr aus dem Urlaub einfach ein-, zwei-, dreimal in einigen Tagen Abstand testen.“

Die Initiative Familien fordert, bei steigendem Infektionsgeschehen im Herbst mit der Pandemiebekämpfung bei Erwachsenen anzusetzen „und nicht erneut Kinder und Jugendliche einseitig zu belasten“. Der Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, Dario Schramm, spricht sich unterdessen für eine Aufhebung der Maskenpflicht auf Schulhöfen nach den Ferien aus, plädiert aber zugleich dafür, den wissenschaftlichen Rat zu Schutzmaßnahmen in Schulen ernst zu nehmen: „Corona existiert weiterhin und ein Schutz davor ist dringend notwendig.“

Von Britta Lüers