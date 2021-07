Hannover

Professor Matthias Stoll, Leitender Oberarzt der MHH-Infektiologie, fürchtet steigende Covid-Zahlen durch zu starke Lockerungen. Vor allem die neuen Virusvarianten könnten Impferfolge wieder neutralisieren.

Steigt die Anzahl der Corona-Patienten im Krankenhaus mit steigenden Inzidenzwerten?

Wir haben - noch - niedrige Inzidenzzahlen. Die Krankenhäuser haben also noch Platz für Lockerungen, wenn man denn unbedingt die Betten belegen möchte.

Also sind weitere Lockerungen trotz der niedrigen Inzidenzzahlen nicht richtig?

Wir sollten uns an der effektiven R-Zahl oder der Verdopplungszeit der Inzidenzwerte orientieren, da liegen wir inzwischen wieder bei unter 14 Tagen Verdopplungszeit. Seit Ende Juni sehen wir, dass die Zahlen zuerst nicht weiter runter gingen. Es beginnt aber jetzt schon wieder seit Anfang Juli eine exponentielle Entwicklung. Wir sind also bereits im Beginn der vierten Welle, die ist auch schon sichtbar. Es ist noch eine kleine Welle, aber bei weiterer Verdopplung immer höherer Werte könnten unsere Krankenhäuser bald ausgelastet sein. Außerdem verbauen wir uns damit die komfortable Situation, die wir jetzt noch haben, die Infektionsketten nachverfolgen zu können. Im Moment ist das Wetter schön, die Umstände zur Infektionskontrolle somit günstig, die allgemeine Stimmung gut – wir sollten jetzt die Zeit nutzen, das Geschehen auf einem stabilen Niveau zu halten. Ein weiteres Ansteigen sollten wir keinesfalls tolerieren, und müssten ansonsten später einen höheren Preis dafür zahlen.

Können wir dagegen animpfen?

Das tun wir ja schon, aber auch mit Blick auf Großbritannien: Wenn man berechnen kann, dass die Herdenimmunitätsschwelle erst bei einer Quote von 80 bis 85 Prozent erreicht ist, sollte man sich nicht so benehmen, als sei diese schon bei 50 Prozent – oder bei uns in Deutschland derzeit nur etwas über 45 Prozent – erreicht. Die Briten haben alle Schutzmaßnahmen beendet, trotz hoher Infektionszahlen und obwohl sie mit der Impfkampagne noch nicht so weit sind. 45 Prozent vollständige Geimpfte sind eben nur die halbe Miete, da sollten auch wir nicht jetzt schon so tun, als wäre alles wieder gut. Die Realität ist doch diese: Selbst das, was auch wir in Deutschland an relativer Freizügigkeit haben, bekommt uns vom Trend schon jetzt nicht gut.

Was raten Sie jedem?

Zu reflektieren, dass die Pandemie nicht vorbei ist. Die notwendigen Impfquoten hierzulande abwarten und steigern helfen. Erst wenn wir weltweit nahe an der Herdenimmunität sind, werden wir Verhältnisse wie früher haben. Darüber müssen wir uns im Klaren und weiterhin vorsichtig sein.

Höhere Impfrisiken für Kinder?

Es gibt Sonderimpfungen für Kinder, obwohl es noch keine Stiko-Empfehlung gibt. Ist das ok?

Wir Erwachsenen haben alle einen nachweisbaren Nutzen der Impfung. Aber wir wissen noch nicht genau, wie gut für die Kinder deren eigener Nutzen im Endeffekt ist. Die tragen statistisch weniger Nutzen davon, weil sie nicht so stark erkranken. Kinder haben aber möglicherweise erhöhte Impfrisiken gegenüber uns Erwachsenen - siehe die Diskussion um Thrombosen. Das sind keine kleinen Erwachsenen, deswegen sollten wir Kinder und auch ihre Eltern nicht unter einen Erwartungsdruck setzen. Wenn aber Kinder und Jugendliche sich dafür entscheiden….

….weil sie in den Urlaub fahren wollen…

Nun, die Risiken, mit dem Taxi auf dem Weg ins Hotel zu verunglücken, sind statistisch gesehen vermutlich höher als Impfrisiken. Also, es sollten individuelle Entscheidungsmöglichkeiten sein, da muss man nicht auf Stiko-Empfehlungen warten. Die Impfung ist ja zugelassen: Ab 12 Jahren könnten sich alle impfen lassen, wenn sie denn wollen und die Eltern mitziehen.

In den sozialen Brennpunkten ist die Impfquote niedrig, was ist zu tun?

Es bedarf niedrigschwelligerer Angebote, grundsätzlich ist es wichtig, dass alle die Möglichkeit haben, eine angemessene Impfaufklärung und auch die Impfung von Personen des eigenen Vertrauens erhalten zu können. Ich weiß von Patienten, dass Menschen aus anderen Ethnien und Kulturen für Impfungen oft nicht so einfach zu erreichen sind. Das hat sprachliche und kulturelle Hintergründe. Eine richtige Ansprache auf Augenhöhe kann hier sicher viel bewirken. Da muss dann auch die Information transportiert werden, dass unser derzeit einigermaßen freies Leben ein zerbrechliches, wackeliges Gut ist, das wir uns ständig neu erarbeiten müssen.

Meinen Sie die Gefahr durch die Delta-Variante?

Ja, und Delta dürfte nicht das Ende der Fahnenstange unter den neuen Virusvarianten sein. Diese Varianten entstehen genau durch den Selektionsdruck, dass ein Teil der Bevölkerung immun ist, aber leider ein großer anderer Teil noch nicht. Wenn Gelegenheit zu Übertragungen besteht, breiten sich bevorzugt die veränderten Viren neu aus, das sehen wir jetzt in Israel, wo die Infektionen mit Delta stark zunehmen, darunter auch auf Massenveranstaltungen durch bereits geimpfte Superspreader mit Übertragungen auf Geimpfte. Da der in Israel gegebene Biontech-Impfstoff eigentlich besonders gut gegen die Delta-Variante wirkt, besteht hier ein Risiko auf die Selektionierung neuer, noch ansteckendere Varianten. Uns bleibt also nur die Option, die Übertragungsereignisse mit Schutzmaßnahmen weiterhin gering zu halten.

Gibt es neue Erkenntnisse zu Long Covid bei jungen Leuten?

Das können wir noch gar nicht richtig ermessen. Es wird eine hohe Dunkelziffer bei Kindern und Jugendlichen geben, die Covid hatten und es nicht bemerkt haben. Diese Personen können trotzdem Long Covid bekommen. Es gibt aber auch ein posttraumatisches Belastungssyndrom bei Kindern und Jugendlichen, das kann ähnlich aussehen wie Long Covid. Ein Teil der Fälle wird also den Verhältnissen - also dem Lockdown und seinen Folgen - geschuldet sein, ein anderer Teil Corona. Es wurde bereits früher nachgewiesen, dass Krankheitserreger die infizierten Menschen in ihrem Verhalten beeinflussen können, also auch ängstlicher oder antriebsloser machen können. Es gibt Untersuchungen, die zeigten, dass verschiedene Erreger solche Veränderungen nutzen, um leichter oder länger ansteckend zu bleiben. Deswegen verwundern Effekte wie Long Covid nicht.

Von Petra Rückerl