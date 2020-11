Hannover

Die Medizinische Hochschule Hannover ( MHH) dürfte in der Corona-Forschung bundesweit führend sein. Die Wissenschaftler aus Hannover sind an acht Projekten des „Nationalen Netzwerkes der Universitätsmedizin zu Covid-19“ beteiligt. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung unterstützt die Forschungsaktivitäten in den 13 Netzwerken mit 150 Millionen Euro.

Und jetzt haben die MHH-Immunologen ein bemerkenswertes Ergebnis erzielt. In einer Studie von Berislav Bosnjak wurden festgestellt: Etwa zehn Prozent der Corona-Erkrankten hat keine schützende Antikörper im Blut. Sie können sich also jederzeit wieder infizieren. Das betrifft vor allem Patienten, die nur sehr geringe Symptome aufwiesen und nur kurz erkrankt waren. Menschen, die sehr unter der Infektion litten, haben hingegen ausreichend Antikörper im Blut.

Anzeige

Vielzahl von Patienten kann jetzt untersucht werden

„Noch ist unklar, welche Mengen an neutralisierenden Antikörpern benötigt werden, um Genesene vor einer erneuten Infektion zu schützen“, sagt Professor Reinhold Förster, Chef der MHH-Immunologie und Seniorautor der Studie.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Aber die MHH-Wissenschaftler haben einen Test entwickelt, um diese wichtige Frage schneller zu beantworten. Bislang war der Antikörper-Test sehr aufwendig. Nur äußerst wenige Patienten konnten damit untersucht werden. Den Immunologen ist es gelungen, den Antikörper-Text auf zwei wichtige Proteine zu reduzieren. „Mit Hilfe des von uns entwickelten Tests ist es nun möglich, in klinischen Studien eine Vielzahl von Patienten über einen längeren Zeitraum zu untersuchen“, sagt Professor Förster. Er will wissen, wie lange die wichtigen Antikörper im Blut vorhanden sind.

Lesen Sie auch

Derzeit ist das neue Verfahren nur für die Forschung verfügbar. Es könnte jedoch so angepasst werden, dass es auch für Routineuntersuchungen verwendet werden könne, sagt der MHH-Professor. An der Studie waren auch Wissenschaftler aus der Virologie, Rheumatologie, Pneumologie, des Instituts für Transfusionsmedizin und des Deutschen Primaten Zentrums in Göttingen beteiligt. Die Studie wurde in der Fachzeitschrift „Cellular und Molecular Immunology“ veröffentlicht.

Von Thomas Nagel