Bilder sagen manchmal mehr. Schauen Sie sich bitte dieses Foto an. Ein glückliches Mädchen. Die Augen lachen, die Arme sind triumphierend in die Höhe gereckt, Mittel- und Zeigefinger zum Victory-Zeichen geformt. Und dann streckt die junge Dame auch noch die Zunge raus – vermutlich dem Corona-Virus, das sie wochenlang daran gehindert hat, auf den Spielplatz zu gehen. Aber jetzt darf sie wieder. Das Ergebnis ist pure Lebensfreude – und dieses Bild.

Der wahre Wert der Normalität

So wie der kleinen Carla auf dem Wakitu-Spielplatz ging es am Mittwoch vielen Menschen in der Region Hannover. Nach einer gefühlten Ewigkeit durften sie wieder etwas Normalität genießen. Eine Normalität, deren Bedeutung den meisten wohl erst durch den erzwungenen Verzicht klar geworden ist. Mit den Kindern auf den Bolzer gehen oder durch den Zoo bummeln, am Abend einfach eine Runde Tennis spielen – die kleinen Freuden können groß sein, wenn man sie nur lange genug vermisst hat.

Corona lehrt uns Demut

Aber vielleicht sind das ja sogar die wenigen positiven Aspekte, die uns diese Pandemie beschert hat. Corona lehrt Demut gegenüber dem Unvermeidlichen und die Wertschätzung des Alltäglichen. Ein Espresso beim Italiener, ein gezapftes Bier in der Gaststätte, ein Besuch im Lieblingsrestaurant – es ist das Glück der einfachen Dinge, das wir uns getrost bewahren sollten.

