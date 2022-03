Wer eine Krebserkrankung akut durchleidet oder sie überstanden hat, hat weiter zu kämpfen. Auch die Seele muss mitgenommen werden in der Gesundungsphase. Dafür hat das Evangelische Beratungszentrum in der List nun ein neues Angebot.

Es ist wichtig, dann man „mal alles los wird“: Karin Aumann bietet in der Evangelischen Beratungsstelle in der List psycho-onkologische Beratung an. Quelle: Markus Lampe