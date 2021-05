Corona-Lockerungen: So kehrt das Leben nach Hannover zurück

Hannover

Lächelnde Gesichter auf dem Sportplatz, gute Laune beim Spaziergang am Maschsee, entspannte Menschen in der Außengastronomie: Neben der Sonne ist auch die Leichtigkeit und Lebensfreude nach Hannover zurückgekehrt. Monatelang haben diverse Lockdowns gelehrt, die Normalität zu schätzen. Jetzt sinken die Inzidenzen und die Corona-Lockerungen bringen das Leben zurück in die Stadt. Die NP hat sich in Hannover umgehört und erfahren, wie sich die neue Lebenslust anfühlt.

Keno (15), Kaya (12) und Dani Niemans (46) schippern auf dem Maschsee herum. Das Trio ist aus Ulm angereist. „Um endlich wieder die Großeltern zu besuchen“, verrät Dani Niemans. Die seien nämlich mittlerweile beide genesen, Dani Niemans selbst sei doppelt geimpft: „Zum Glück ist ein Besuch jetzt wieder möglich und vor allem sicher.“ Keno und Kaya Niemans treten fleißig in die Pedale, während sich Mutter Dani im hinteren Teil des Tretboots entspannt: „Jetzt ist das Leben wieder herrlich“, sagt sie.

Keno (15), Kaya (12) und Dani Niemans (46) sind im Boot auf dem Maschsee unterwegs. Quelle: Nancy Heusel

Darüber, dass ein Spaziergang am Maschsee nun wieder ohne Maske möglich ist, freuen sich Sarah Mehner (26) und Hutan Bagha (29): „Während des Lockdowns musste wir immer viel planen und überlegen, wo wir überhaupt hinkönnen und was überhaupt machbar ist“, sagt Mehner. Durch die Corona-Lockerungen sei nun wieder mehr Spontaneität möglich. „Das ist wirklich viel wert. Am Maschsee können wir jetzt wieder entspannt sitzen,“ findet Bagha. So könne er auch immer mal wieder dem Alltag im Homeoffice entfliehen.

Entspannung pur am Maschsee – ohne Maske und Polizeipräsenz: Sarah Mehner (26) und Hutan Bagha (29) sind aus dem Homeoffice geflohen und genießen die Ruhe. Quelle: Nancy Heusel

Während des Lockdowns hat Trainer Tobias Lehmann (35) die Jugendfußballmannschaften der JSG Hannover-West lange Zeit nur über im virtuellen Raum trainiert: „Da haben natürlich total die sozialen Kontakte gefehlt.“ Mit den ersten Corona-Lockerungen habe er lediglich Fünfergruppen trainieren können: „Da wurde immer auf Abstand geachtet und das Training war ein ganz anderes als vor der Pandemie.“

Die Jungs von der JSG Hannover-West freuen sich darüber, endlich wieder mit der gesamten Mannschaft auf dem Platz zu sein. Quelle: Debbie Jayne Kinsey

Dann war Hannover nach Monaten keine Hochinzidenz-Kommune mehr, bis zu 30 Kinder und Jugendliche können jetzt wieder im Freien mit der gesamten Mannschaft trainieren: „Das ist ein unglaublich cooles Gefühl“, schwärmt Lehmann. Es gebe endlich wieder Zweikämpfe. „Die Kinder sind nach dem ersten Training mit einem Riesenlächeln nach Hause gegangen“, sagt Lehmann – und wirkt genauso glücklich.

Im Maschpark haben es sich Lilli (26) und Lari (26) auf einer Picknickdecke mit Musik und einem Weißwein gemütlich gemacht. Vor dem Treffen haben die Freundinnen einen Corona-Test gemacht: „Als wir beide wussten, dass das Testergebnis negativ ist, haben wir uns umarmt und jetzt auch ein gutes Gefühl dabei, nah beieinander zu sitzen“, erzählt Lilli. Die beiden Studentinnen freuen sich über die wiedergewonnene Nähe und die Möglichkeit, sich wieder umarmen zu können – schließlich war eines der größten Risiken in Zeiten von Corona die körperliche Nähe.

Mit einem Becher Wein und gute Laune: Lilli (26) und Lari (26) picknicken im Maschpark. Quelle: Nancy Heusel

Im Sprengel Museum kann Patrick Böhm (8) mit seinem Onkel Arwed Günther (39) den ersten Museumsbesuch nach Monaten kaum erwarten. Die beiden hätten sich während des Lockdowns ein paar Ausstellungsangebote online angesehen: „Aber jetzt wieder vor Ort alles beriechen und bestaunen zu können, ist doch eine ganz andere Nummer.“ Günther ist aus Berlin angereist, um Zeit mit seinem Neffen zu verbringen: „Und das nutzen wir auch richtig aus und gehen gleich direkt noch ins Landesmuseum und in den Zoo.“ Die unzähligen Stunden in den eigenen vier Wänden sind vorbei.

Endlich wieder volles Programm: Patrick Böhm (8) ist mit seinem Onkel Arwed Günther (39) im Sprengel Museum. Danach geht’s ins Landesmuseum und in den Zoo. Quelle: Nancy Heusel

In der Außengastronomie des Courtyard sitzen Renate (73) und Jürgen Seiffert (73). Bei einer Tasse Kaffee genießt das Ehepaar die Sonne und den Blick auf den Maschsee: „Solche Momente haben jetzt sieben Monate lang gefehlt“, erzählt Jürgen Seiffert. Nun wieder in einem Restaurant oder Café sitzen zu können, sei etwas ganz besonderes: „Wir können endlich wieder so richtig die Seele baumeln lassen“, findet Renate Seiffert.

Sonnige Aussichten: Renate und Jürgen Seiffert (beide 73) machen eine Kaffeepause im Courtyard. Quelle: Nancy Heusel

Die beiden Rentner schätzen nicht nur die Pause in der Außengastronomie, sondern auch, dass das Einkaufen in der Innenstadt wieder unkomplizierter ist: „Ich habe beim ersten Einkauf richtig zugeschlagen und ganz viel für unser Enkelkind gekauft“, sagt Renate Seiffert und lacht. Jetzt wartet das Ehepaar nur noch darauf, bald auch endlich wieder die Innengastronomie nutzen zu können: „Wir können es kaum erwarten, bald wieder in unserem kroatischen Lieblingsrestaurant in der Heidesiedlung essen zu gehen.“

Genannter Besuch der Innengastronomie könnte bald schon wieder möglich sein: Am vierten Werktag in Folge liegt der Sieben-Tage-Inzidenzwert in der Region Hannover nun unter 50. Bleibt das bis einschließlich Sonnabend so, können am Montag die Corona-Regeln gelockert werden.

Von Sophie Peschke