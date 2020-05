Kletterhalle in Hannover will aus Protest öffnen – und appelliert an Landesregierung

Hannover

Hoch hinaus geht es derzeit nur in anderen Bundesländern. In Niedersachsen dürfen Kletterhallen vorerst weiterhin nicht öffnen, sie zählen wie auch die Fitnessstudios zu den Indoor-Sportangeboten. Sehr zum Ärger von Christoph Staehle. Er ist der Geschäftsführer der „Kletterbar“, die in Brink-Hafen eine von deutschlandweit drei Hallen betreibt. In einem offenen Brief an die Landesregierung kündigt er für den 25. Mai eine Protestöffnung an, sollten die Kletterhallen wegen Corona weiter dicht bleiben müssen.

Mit der Aktion riskiert die „Kletterbar“ hohe Bußgelder und ein Polizeiaufgebot vor ihrer Halle. Denn den Brief habe Staehle auch an das städtische Ordnungsamt weitergeleitet. „Wir bedauern sehr, dass wir einen solch konfrontativen Schritt gehen müssen“, heißt es in dem Schreiben.

Anzeige

Klettern ist „völlig kontaktlos“

Aus Staehles Sicht ist das Einhalten der Abstandsregeln in der Kletterhalle „völlig unproblematisch“. Die Sportler seien es gewohnt, sich an Regeln zu halten, alleine um sich selbst zu schützen. Zwischen dem Kletterer und dem Sichernden könne jederzeit ein Abstand von zwei Metern eingehalten werden. „Die Entscheidung ist unverhältnismäßig und gefährdet völlig unnötig die wirtschaftliche Existenz von Kletterhallen“, ärgert sich Staehle.

Weitere NP+ Artikel

Mit bis zu 17 Metern Deckenhöhe unterschieden sich Kletterhallen deutlich von Fitnessstudios. Das Kraxeln sei „völlig kontaktlos“. Zudem würden die Hände für die bessere Haftung mit Magnesiumscarbonat eingerieben. Dem mit Alkohol vermischten „Liquid Chalks“ werde eine antivirale Wirkung zugeschrieben.

Außenbereich ist bereits wieder geöffnet

In Niedersachsen können Indoor-Sportangebote nach dem Stufenplan frühestens kommende Woche öffnen. Wie die Staatskanzlei der dpa bestätigte, steht dies sogar in Aussicht. Derzeit ist in der „Kletterbar“, der nach eigenen Angaben größten Kletterhalle in Niedersachsen, nur der 700 Quadratmeter große Außenbereich geöffnet. Die 2700 Quadratmeter Innenraum müssen noch dicht bleiben. Anders als an den anderen beiden Standorten des Betreibers in Kiel und Offenbach.

Carsten Bierbach, Betriebsleiter der Halle an der Reinhold-Schleese-Straße, hatte schon Anfang Mai ein vorläufiges Hygienekonzept für die „Kletterbar“ entwickelt. „Die derzeit geltenden Auflagen können wir sehr gut erfüllen“, sagt Bierbach. Die funktioniere im Außenbereich bereits und könne auch im Innern umgesetzt werden. Dazu gehören etwa Bodenmarkierungen, eine Maximal-Anzahl von Kletterern in der Halle und gesperrte Umkleiden.

Beim „Griffreich“ ist ebenfalls der Außenbereich geöffnet. Dort habe der Betreiber vom Deutschen Alpenverein nach den ersten guten Erfahrungen die Anzahl der Personen, die gleichzeitig auf der Anlage klettern dürfen, zuletzt sogar von 14 auf 20 Menschen erhöhen können. Komplett geschlossen sind die Boulderhallen „Beta“ und „Escaladrome“. Sie wollen die Wiedereröffnung gemeinsam abstimmen, sodass die Kletterer dann vergleichbare Hygieneregeln vorfinden können.

Von Sascha Priesemann