Hannovers Freibäder öffnen – und das sind die Regeln

Erlaubt hatte das Land die Öffnung schon für den 25. Mai. Angesichts vieler Unklarheiten nahm sich die Stadt Hannover allerdings noch ein paar Tage extra Zeit, um ein möglichst tragfähiges Hygienekonzept für ihre Freibäder vorlegen zu können. Am Freitag (29. Mai) soll es nun allerdings um 8 Uhr im Lister Bad, Ricklinger Bad und Misburger Bad losgehen. Allerdings werden sich die Badegäste aufgrund der Corona-Krise an zahlreiche Regeln gewöhnen müssen.

Weil die Ansteckungsgefahr mit dem Virus in geschlossenen Räumen besonders hoch ist, bleiben Sammelumkleiden und Duschen geschlossen. Nur die Außenduschen und Einzelkabinen stehen zur Verfügung. Alle Wasserattraktionen, Rutschen, Sprungtürme, Startblöcke und Planschbecken sind gesperrt. Auch im Becken muss ein Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden.

Um zwischendurch gründlich reinigen zu können, bieten die städtischen Bäder drei verschiedene Zeitfenster an, in denen Schwimmen möglich ist. In den jeweils einstündigen Pausen müssen die Badegäste das Bad räumen. Die Anmeldung, bei der persönliche Daten angegeben werden müssen, erfolgt unter www.reservierung-baeder-hannover.de.

Strenge Begrenzung der Personenzahl in Bad und Becken

Das Lister Bad ist unter der Woche von 6 bis 10 Uhr, von 11 bis 17 Uhr und von 18 bis 20.30 Uhr geöffnet. Sonnabends sowie an Sonn- und Feiertagen von 8 bis 11 sowie von 12 bis 20 Uhr. Das Lister Bad dürfen maximal gleichzeitig 960 Personen besuchen. Im Schwimmbecken dürfen sich 64 aufhalten, im Sprungbecken 43, im Nichtschwimmerbecken 72.

Das Ricklinger Bad hat Montag bis Freitag von 7 bis 10, 11 bis 17 und 18 bis 20 Uhr geöffnet. An Wochenenden und Feiertagen ist von 7 bis 11 sowie von 12 bis 20 Uhr öffentlicher Badebetrieb. Im Ricklinger Bad liegt die Obergrenze bei 800 Personen. Ins Schwimmerbecken dürfen 64 Personen, ins Nichtschwimmerbecken 53.

Im Misburger Bad ist montags bis freitags öffentlicher Badebetrieb von 6.30 Uhr bis 10 Uhr, 11 bis 17 Uhr und 18 bis 20 Uhr. Am Wochenende und an Feiertagen hat das Bad von 8 bis 11 Uhr sowie von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Ins Schwimmbecken dürfen 31 Personen, ins Nichtschwimmerbecken 28. Insgesamt dürfen sich im Bad 753 Personen aufhalten, hat die Stadt festgelegt. Wenn die erlaubte Zahl der Schwimmer im Becken erreicht ist, sei ein „weiterer Zugang erst möglich, wenn eine Person das Becken verlässt“, erklärt Stadtsprecher Dennis Dix.

Zu kompliziert: Annabad schafft Online-Anmeldung wieder ab

Auch im Annabad in Kleefeld hatten sie es zunächst mit einer Online-Anmeldung versucht. Binnen kürzester Zeit kamen 2000 Anfragen zum Schwimmen herein, die allesamt beantwortet werden mussten. „Das war ein Riesenaufwand, den wir nicht aufrecht halten können“, sagt Thomas Olenik, der technische Leiter im Annabad. Zwar gebe es dafür auch Computer-Programme. Die allerdings sind teuer. Ab dem 1. Juni soll der Betrieb deshalb ohne vorherige Anmeldung laufen. Name und Telefonnummer sowie Einlasszeit werden an der Kasse notiert.

Geringere Einnahmen wegen der Besucherbeschränkungen und zugleich höhere Kosten, die mit den Corona-Regeln verbunden sind, stellen vor allem die von Vereinen betriebenen Bäder vor besondere Herausforderungen. Beim Annabad ist das der Polizeisportverein Hannover. „Wir hoffen, dass uns die Stadt das Sicherheitspersonal für die Einlasskontrollen am Eingang stellt, das ist uns zumindest in Aussicht gestellt worden“, berichtet Olenik.

Startklar: Thomas Olenik und sein Team haben das Annbad in Kleefeld für den Saisonbeginn in Corona-Zeiten vorbereitet. Quelle: Dröse

Ins Annabad dürfen 999 Badegäste gleichzeitig. Pausen für die Reinigung soll es allerdings nicht geben. „Wir putzen durchgehend“, kündigt Olenik ein. Der technische Leiter geht davon aus, dass vier Damen- und zwei Herrenduschen genutzt werden können, weil es sich dabei um Einzelkabinen handelt. Auch die einzelnen Umkleidekabinen sollen zur Verfügung stehen. Start am Freitag ist ab 6 Uhr. Abends schließt das Bad um 20 Uhr.

Volksbad will am 15. Juni öffnen – wie lange reicht das Geld?

Das Volksbad in Limmer plant seine Eröffnung für den 15. Juni. Bernd Seidensticker, Präsident des Trägervereins W98/Waspo Hannover, rechnet mit 70.0000 Euro Mehrkosten durch die Corona-Auflagen im Laufe der Saison. „Wir brauchen mehr Reinigungspersonal. Und wir brauchen permanent Sicherheitsleute: Am Eingang, am Becken, um die Zahl der Schwimmer im Wasser zu kontrollieren, und an den Toiletten“, sagt Seidensticker. Er hofft, dass die Stadt diese Mehrkosten übernehmen wird. „Sonst müssen wir nach vier Wochen wieder zumachen, wenn die üblichen Zuschüsse aufgebraucht sind. Wir können uns als Verein kein Defizit erlauben“, kündigt er an.

Später dran: Das Volksbad in Limmer plant seinen Saisonstart für den 15. Juni. Allerdings rechnet der Trägerverein mit erheblichen Mehrkosten. Quelle: Schaarschmidt

Im Volksbad Limmer werden die Duschen gesperrt sein. Nur die kalten Außenduschen am Beckenrand stehen zur Verfügung. Auch dort dürfen 999 Menschen ins Bad, 64 gleichzeitig ins Wasser. Zudem will Seidensticker erst ab 13 Uhr öffnen und abends um 18 oder 19 Uhr schließen.

