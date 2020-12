Hannover

Der bundesweite Lockdown wegen der Coronakrise ist im Bereich der Schulen und Kitas eher ein Lockdown light geblieben. Denn anders als in anderen Bundesländern bleiben in Niedersachsen die Einrichtungen in der letzten Woche vor Weihnachten geöffnet. Es gibt nur einen Appell der Landesregierung, soweit wie möglich die Kinder zu Hause zu lassen.

Dem kommen zumindest in den Schulen offenbar viele Schüler nach. An der Leonore-Goldschmidt-Schule ( IGS Mühlenberg) sind nach Angaben von Schulleiter Michael Bax knapp 800 der 1850 Schülerinnen und Schüler am Montag zu Hause geblieben. „Ich gehe davon aus, dass das im Laufe der Woche noch mehr werden“, sagt Bax. „Das wird sich noch rumsprechen. Noch haben das nicht alle Eltern realisiert.“ Allerdings gebe es auch viele Kinder und Jugendliche, die lieber weiter zur Schule gingen, weil sie hier ihre Freunde hätten. „Schule ist auch ein sozialer Treffpunkt.“

Anzeige

Die kurzfristige Änderung kurz vor der Weihnachtspause hält Bax jedoch für problematisch. In der Schule würde aktuell in kleineren bis mittleren Lerngruppen unterrichtet. Für die anderen Schüler ist Homeschooling angesagt. Doch wie das konkret aussehen kann, muss sich erst noch zeigen. Bax: „Wir müssen jetzt aus dem Stand ein Lernangebot für zu Hause entwickeln, mit null Vorlauf. Wie gehaltvoll das sein kann, eine Woche vor Weihnachten, wird man sehen.“

Start im Januar mit Szenario B gefordert

Der Lockdown ist derzeit bis zum 10. Januar befristet, am 11. Januar würde regulär der Unterricht wieder beginnen. Ob überhaupt und wenn ja, in welcher Form, wird sich wohl nach der Entwicklung der Infektionszahlen richten. Schulleiter Bax plädiert wie seine Schüler, die erst am vergangenen Freitag dafür demonstriert hatten, für einen Start im Szenario B, also einem Wechsel zwischen Homeschooling und Präsenzunterricht. „Das Szenario A geht gar nicht“, betont er. Unterricht in einem Raum mit 30 Schülern, die Masken tragen, sei nicht praktikabel.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Doch hinsichtlich des Wechselunterrichts gehen die Meinungen auseinander. Martin Thunich, Leiter der Wilhelm-Raabe-Schule, hält das Szenario B für sozial ungerecht. „Wer für B ist, sagt im gleichen Atemzug, dass ihm die sozial benachteiligten Schüler egal sind. Die verlieren wir damit“, kritisiert der Pädagoge.

„Man lässt die Eltern allein“

Thunich, an dessen Schule immerhin 50 Prozent der Schüler der Empfehlung der Landesregierung gefolgt und bereits am Montag zu Hause geblieben sind, hätte sich eigentlich auch in Niedersachsen eine komplette Schließung aller Schulen ab Mittwoch gewünscht. „Das Problem ist, dass es keine klaren Ansagen gibt“, kritisiert er. „Das ist ein unerträgliches Rumgeeiere. Man lässt die Eltern allein. Da drückt sich jemand vor der Verantwortung.“

Das jetzt notwendige Homeschooling bedeute für die Lehrer doppelte Arbeit. Die technischen Voraussetzungen an der Wilhelm-Raabe-Schule seien dafür zwar gut geeignet, es gebe auch viele junge Pädagogen, die darin sehr versiert seien. Aber: „Jedem Schüler einen Laptop zu geben, ist relativ einfach. Aber ob der zu Hause dann auch funktioniert, ist eine andere Frage.“ Nicht jeder Schüler verfüge dort über einen Internetanschluss mit der nötigen Bandbreite.

In den Kitas alles wie gehabt

In den Kitas sieht die aktuelle Corona-Lage ähnlich aus, wie an den Schulen. „Wir haben bereits in den zurückliegenden Tagen beobachtet, dass insgesamt weniger Kinder die Einrichtungen besucht haben“, berichtet Susanne Stroppe, Sprecherin der Stadt Hannover. Grundsätzlich bestehe weiterhin der Anspruch der Eltern auf eine Betreuung. Träger und die Leitungen der Einrichtungen sollen jedoch nach dem Willen des Kultusministeriums klären, ob die Kinder auch anderweitig betreut werden können. Wenn nicht, bleibe die Kita zuständig. Begründet werden müsse das nicht. Im Grunde bleibt also alles noch so, wie gehabt.

„Wichtiges Kriterium für die Eltern wird sicher auch sein, wann die Regelungen zum bezahlten Urlaub für Eltern kommen, die aufgrund von Kinderbetreuung nicht ihrer Arbeit nachgehen können, und wie diese konkret aussehen werden“, so Stroppe. „Wir werden täglich erfassen, in welchem Umfang die Eltern von der Möglichkeit, ihr Kind in die Kita zu bringen, Gebrauch machen. Wir rechnen insbesondere für die Zeit zwischen den Feiertagen mit einer sehr eingeschränkten Nachfrage.“

Sicherlich würden aber die Kita-Leitungen die Eltern über den Betreuungsbedarf befragen. Ob dann entsprechende Rückmeldungen eine verlässliche Planung ermöglichen könne, bleibe abzuwarten. Eingeschränkte Angebote könne es allerdings auch durch personelle Engpässe geben. Und: „Für die Zeit ab dem 10. Januar 2021 ist eine Prognose aktuell nicht möglich.“

Von Andreas Krasselt