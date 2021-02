Hannover

Seit November ist Deutschland im Corona-Lockdown. Und es darf als sicher gelten, dass der Kampf gegen die Pandemie zum Langstreckenlauf wird. Viele Unternehmen in Hannover machen sich deshalb Gedanken, wie sie für ihre Kunden sichtbar bleiben und auch weiterhin Waren und Dienstleistungen anbieten können. Ein Ausweg: Wenn der Kunde selbst nicht kommen darf, soll er wenigstens virtuell durch die Räume geführt werden.

Ein Konzept, auf das auch Andreas Hüttmann setzt, Chef des Event-Unternehmens „Der Partylöwe“, das seit 2016 auch das Schloss Herrenhausen betreibt. Das ist mit seinen modernen Räumen in historischer Kulisse, umgeben von den schmucken Herrenhäuser Gärten, eigentlich ein besonders gefragter Ort für Kongresse, Firmen-Events und Hochzeiten. Die letzte größere Veranstaltung ist jetzt allerdings wegen der Corona-Krise schon fast ein halbes Jahr her. Und Hüttmann entschied, das Schloss komplett zu digitalisieren, um seinen Kunden auch in Corona-Zeiten einen bestmöglichen Eindruck von der Location zu vermitteln. „Jede Krise hat bisher die technische Entwicklung vorangetrieben. Ob das ein Weltkrieg war oder jetzt eine große Pandemie“, sagt er.

Spezialkamera und Equipment kosten 8000 Euro

Für das Projekt hat Hüttmann den Fotografen Oliver Vosshage an Bord geholt. Auch der musste sich wegen der Corona-Pandemie neu orientieren. „Mir sind viele Aufträge weggebrochen. Deshalb wollte ich mir ein neues Standbein aufbauen“, erzählt der. Vosshage wagte den Gang ins Risiko. Im Spätsommer 2020 schaffte er sich für knapp 8000 Euro eine Spezialkamera sowie das dazugehörige Equipment und die nötigen Lizenzen an, mit der sich – das ist das Besondere – nicht nur statische, sondern dynamische Rundgänge durch Gebäude erstellen lassen.

Erklärt die Technik: Fotograf Oliver Vosshage (links) mit Partylöwen-Chef Andreas Hüttmann. Quelle: Michael Wallmüller

Vom Schloss Herrenhausen werden künftig also nicht nur 360-Grad-Rundumsichten der Räume zu sehen sein. Der digitale Besucher wird auch die Möglichkeit haben, selbst durch die Säle und Gänge zu schreiten und diese aus allen Perspektiven zu begutachten. Er kann sogar auf die großzügigen Terrassen gehen und den Blick in die Herrenhäuser Gärten genießen. Möglich ist das, weil Vosshages Kamera nicht nur rundum fotografieren kann. Sie weiß zugleich automatisch, an welcher Stelle des Raumes sie sich befindet. Dadurch können später die vielen Bilder, die der Fotograf machen muss, zu dem Rundgang zusammengesetzt werden. Allein in Herrenhausen war er vier Tage lang im Einsatz.

Selbst die Hochzeit im Schloss Herrenhausen gestalten

Partylöwen-Chef Hüttmann ist sich sicher, dass sich der Aufwand lohnt. Er will auch nach der Corona-Pandemie von dem virtuellen Schlossrundgang profitieren. „Die Zeiten, in denen sich jemand in ein Auto setzt, um von Frankfurt nach Hannover zu fahren, nur um sich dort kurz eine Location anzusehen, die sind vorbei“, sagt er. Sobald der virtuelle Rundgang fertig ist, will Hüttmann diesen mit einem Grafikprogramm verknüpfen, mit dem die Kunden selbst die Räume in verschiedenen Varianten einrichten können. Gekauft hat er die Software dafür schon. „Die Leute können dann zum Beispiel selbst ihre Hochzeit im Schloss konfigurieren“, erklärt der Geschäftsführer des Event-Unternehmens.

Hüttmann geht auch davon aus, dass Veranstaltungen immer häufiger in hybrider Form stattfinden werden. Heißt: Ein Teil der Besucher ist tatsächlich vor Ort, weitere schalten sich online hinzu. Auch dafür soll der digitale Rundgang im Schloss als Plattform genutzt werden.

Auch Parfümerie Liebe setzt auf virtuellen Rundgang

Wenn Vosshage fertig ist, wird es im Internet davon eine Art Puppenhausansicht geben, über die sich die Kunden direkt in die Räume klicken können, die sie sich anschauen möchten. Auch die Parfümerie Liebe hat schon einen virtuellen Rundgang von ihrem Haus in der Karmarschstraße erstellen lassen. „Für uns ist das gerade in diesen Zeiten ein weiteres Verkaufs-Tool, um mit den Kunden ins Gespräch zu kommen“, sagt Chefin Caroline Prenzler.

Das habe auch den Vorteil, dass sich Kunden ungestört und unbeobachtet einen Überblick verschaffen könnten. Sie können digital sogar mit dem Fahrstuhl in eine andere Etage fahren. „Viele wissen ja gar nicht, dass wir auch Wohn-Assecoires im Untergeschoss oder Mode und einen Wellness-Bereich in den oberen Etagen haben. So können wir die Leute trotz Lockdown durch unser Haus führen“, berichtet Prenzler.

Wie ein Puppenhaus: So sieht der virtuelle Rundgang der Buhmann-Akademie von außen aus. Quelle: Oliver Vosshage/360-PRO.de Photography

Trotz Krise hat sich Vosshage dank der neuen Technik bereits zahlreiche Aufträge sichern können. Neben dem Schloss Herrenhausen, das voraussichtlich Ende des Monats digital einsehbar sein soll, und der Parfümerie Liebe hat der Fotograf in Hannover zum Beispiel auch Autohäuser von Hackerott, den Herrenausstatter „Lo&Go“ oder die Dr. Buhmann Schule und Akademie digitalisiert. „Viele haben während der Corona-Krise renoviert und wollen jetzt auch zeigen, was sie gemacht haben“, sagt Vosshage. Ihm winken dank seines neuen Standbeins wohl noch weitere Aufträge.

Von Christian Bohnenkamp