Corona-Liveticker: Die aktuelle Lage in Hannover und Niedersachsen

Zahlreiche aufgeschobene Operationen

Die Kliniken in Niedersachsen können von diesem Mittwoch an die Vielzahl der wegen der Corona-Epidemie aufgeschobenen Operationen wieder aufnehmen. Die neue Corona-Verordnung des Landes sieht allerdings vor, dass die Krankenhäuser weiterhin 20 Prozent der Bettenkapazität auf den Normalstationen und 25 Prozent auf den Intensivstationen für Corona-Patienten freihalten, wie die stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs der Landesregierung, Claudia Schröder, am Dienstag in Hannover sagte.



Wie viele medizinisch nicht dringend notwendige Operationen aufgeschoben wurden, lasse sich nicht beziffern. Allerdings hätten im Schnitt 40 Prozent der Betten in den Kliniken vorsorglich leergestanden. Es werde sicher bis zu den Sommerferien dauern, bis alle aufgeschobenen Operationen abgearbeitet seien, hieß es.