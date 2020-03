Wegen Corona: Lime stellt E-Scooter-Verleih ein – Konkurrenz macht weiter

Hannover

Mit der Corona-Krise ist auch das E-Scooter-Angebot in der Stadt geschrumpft. Anbieter „Lime“ hat seinen Verleihdienst wegen der Virus-Pandemie schon in der vergangenen Woche in ganz Deutschland und vielen anderen Ländern eingestellt. Die E-Roller sind von den Straßen verschwunden und nicht mehr in der App buchbar. „Wir unterbrechen, um den Menschen zu helfen, in Sicherheit zu bleiben“, schreibt der US-Anbieter.

Anders reagiert „Tier“ auf die Verbreitung des Coronavirus. Das Unternehmen hält seinen Betrieb aufrecht, reduziert aber die Flotte. „In Zeiten sozialer Distanz stellen wir einen Bedarf an sicheren Verkehrsmitteln in den Städten fest. Es gibt auch in diesen Zeiten Arbeitnehmer, die pendeln müssen“, schreibt „Tier“ auf seiner Homepage. Sie sollen weiterhin mit den E-Rollern zur Arbeit fahren können.

E-Scooter werden häufiger desinfiziert

In einigen Ländern wie zum Beispiel Italien, Frankreich, Spanien, Schweiz und Österreich hat „Tier“ seinen Dienst pausiert. Deutschland ist davon vorerst nicht betroffen. Der E-Scooter-Anbieter will nach eigenen Angaben „umfangreiche Vorsichtsmaßnahmen“ ergreifen. Roller, die in den Lagern gewartet oder einen Batteriewechsel erhalten, würden künftig auch gleich desinfiziert. Alle Mitarbeiter sollen geschult werden und zudem in unterschiedlichen Schichten arbeiten, damit sie sich nicht zu nahe kommen.

„Bird“ ist erst seit März in Hannover. Quelle: Hottmann

Auch die E-Scooter des dritten Anbieters „Bird“, der erst seit Anfang März in Hannover ist, fahren weiterhin. Geschäfsführer Travis Van der Zanden verspricht, dass die Scooter häufiger als sonst gereinigt und desinfiziert würden. Die Außendienst-Mitarbeiter sollen zudem mit Handschuhen ausgestattet werden. „Wir stehen in engen Kontakt mit den Gemeinden“, schreibt das Unternehmen.

Von Sascha Priesemann