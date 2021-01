Hannover

Corona und der große Hoffnungsschimmer – immer wieder montags sollten ab Ende Dezember 63.000 Dosen Impfstoff von Biontech/Pfizer geliefert werden. Doch bereits bei der ersten Lieferung fehlten 15.000 Dosen, dann fiel eine Lieferung ganz aus. „Macht 78.000 Dosen, die nicht geliefert worden sind“, rechnete Oliver Grimm, Sprecher des Sozialministeriums vor. Nun wurde die nächste Charge auf den 8. Januar vorgezogen, „die ersetzt aber nicht die fehlende“, also kommen die nächsten 63.000 Dosen erst am 18. Januar.

Woran liegt es? Grimm: „Impfen könnten wir wohl, die Impfstruktur ist da, aber es fehlt der Impfstoff.“ Eine Firma, die die ganze Welt beliefere, könne die Produktionskapazitäten nicht einfach so erhöhen – „selbst wenn wir zwei Milliarden Dosen bestellt hätten“, sagt er zur Kritik, die Bundesregierung hätte zu wenig geordert. Weitere Impfstoffe seien in der EU noch nicht zugelassen, möglicherweise ist am Mittwoch der Impfstoff von Moderna dran. In Niedersachsen müssten in der ersten Priorität 200.000 Senioren und ihre Pfleger in den Alten- und Pflegeheimen geimpft werden – und dann sind da noch die alten Menschen außerhalb der Heime. Die müssten sich in Geduld üben.

Senioren zu Hause müssen warten

Das ist schwer einsehbar für die, die es betrifft und deren Angehörige. „Meine 90-jährige Schwiegermutter ist völlig klar im Kopf, will sich impfen lassen, ist aber nicht mehr mobil und wird von der Familie zuhause gepflegt. Wie soll die in die Impfzentren kommen? Und wann? Meine 85-jährige Schwester könnte theoretisch mit den Öffis fahren, aber soll sie sich auf dem Weg zum Impfzentrum infizieren? Da muss unbedingt nachgearbeitet werden.“ Reinhold Fahlbusch, der Fairkauf-Gründer und selbst 75 Jahre alt, ist beileibe nicht der einzige, der sich Sorgen um jene Risikogruppe der über 80-Jährigen macht.

Es fehlt an Impfstoff

Die Alten über 80 Jahre sollen zwar eigentlich als erste geimpft werden, aber nun doch nur, wenn sie in Pflege und Alteneinrichtungen leben. Dann würden dort natürlich auch die 70-Jährigen geimpft, „alle Bewohnerinnen und Bewohner, da wird kein Unterschied gemacht“, so Oliver Grimm, Sprecher des Sozialministeriums, am Sonntag der NP. „Die Hälfte der Todesfälle haben wir in den Heimen, deswegen haben diese Einrichtungen oberste Priorität“, erklärt er. Senioren zu Hause könnten sich besser isolieren, „das geht in Pflegeheimen nicht“.

Impfhotline wird erst „im Laufe des Monats“ freigeschaltet

Das sieht Fahlbusch nun ganz anders. „Gehen Sie mal durch die Lister Meile zum Einkaufen, da laufen so viele Leute ohne Mund-Nasen-Schutz herum und halten sich auch nicht an Abstände.“ Doch es bleibt dabei: Alle nicht im Pflegeeinrichtungen lebenden Senioren über 80 Jahre müssten irgendwie versuchen, über die Impfhotline des Landes Termine zu machen. Ab wann, steht noch in den Sternen, „wir gehen davon aus, dass es im Laufe des Monats möglich ist“, so Grimm. Was erklärt, warum viele erfolglos versucht haben, unter der 0800 9988665 einen Termin auszumachen.

Der Impfwille ist bei den meisten da, die Impfstruktur soll laut Sozialministerium stehen, einzig: Es fehlt der Stoff, aus dem die Träume sind. „Die erste Priorisierungsgruppe ist mit 800.000 Menschen in Niedersachsen, also 1,6 Millionen Impfstoff-Dosen, viel größer als der zur Verfügung stehende Impfstoff“, sagt Grimm.

Hoffnung auf Zulassung weiterer Impfstoffe

Die „Produktionslast“ liege bei einem einzigen Unternehmen, „keines wird in der Lage sein, die ganze Welt ausreichend zu beliefern, deswegen sind wir darauf angewiesen, dass weitere Impfstoff zugelassen werden“. Aber Oliver Grimm beruhigt auch, nachdem es „an der einen und anderen Stelle auch mal ruckeln wird“, – wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn angekündigt hatte. „Ab Mitte der Woche können wir 10.000 Leute an einem Tag impfen“. Allerdings sei man dann schnell in der Situation, „dass wir dann keinen Impfstoff mehr haben“. Niedersachsen solle aber 1,3 Millionen Dosen im ersten Quartal bekommen, „das endet am 31. März“, schöpft Grimm Hoffnung.

Von Petra Rückerl