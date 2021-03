Hannover

Kleidung, Möbel, Küchen, Badmöbel oder Schuhe kaufen: Ist das aktuell in Hannover möglich? Nein. Warum nicht, erklärt die Regionsverwaltung auf NP-Anfrage: „Beratung und der Verkauf in den Geschäftsräumen geschlossener Verkaufsstellen mit Termin“ seien in der Region nicht erlaubt, so lange sie als Hochinzidenzkommune gelte. Das ist seit Montag der Fall.

Maßgeblich für die Hochinzidenzeinstufung gemäß der Corona-Verordnung ist der von der Landesregierung jeweils im Internet veröffentlichte Inzidenzwert, nicht die Werte der regionalen Gesundheitsämter oder des Robert-Koch-Instituts.

Nur gucken, nicht kaufen?

Zulässig sind laut Region gemäß der Corona-Verordnung derzeit aber „Bemusterungs- und Anprobetermine in Betrieben jeglicher Art“. Sprich: Anschauen vor Ort – seien es nun Baumarkt, Möbelhaus oder Küchenstudio –: ja, Fragen stellen oder gleich kaufen: nein.

Verwirrend allerdings: Eine Erklärung des Ministeriums auf Nachfrage der NP widerspricht der Regionsauffassung teils. Bei den Bemusterungs- und Anprobeterminen könne „auch gleich bestellt und bezahlt werden“, denn: „Dies führt nicht zu einer Steigerung der Virusinfektionsgefahr.“ Also: Beratung vor Ort verboten, kaufen aber erlaubt.

Wann hört eine Bemusterung auf?

Unter den Begriff Bemusterung falle jedoch nicht „die Inaugenscheinnahme von sonstigen Möbeln wie Sofas oder Tischen“, auch nicht „sonstige Gegenstände des Einzelhandels wie Geschirr oder Töpfe.“ Die Bemusterungsregelung sei daher „kein Einfallstor für die Öffnung von Möbelhäusern oder Kaufhäusern oder sonstigen Einzelhandelsgeschäften jenseits von Buchhandel, Blumenläden oder Lebensmittelgeschäften“.

Wie das kontrolliert wird? Ordnungsbehörden und Polizei seien „über die Vorgehensweise informiert“, sagt die Region.

Polizei findet: Corona-Einsatz am Montag „gut gelaufen“

Aus Sicht der Polizei Hannover ist der Corona-Einsatz am Montag „gut gelaufen“. Wenn es vor Ort Unklarheiten gegeben habe, sei Rücksprache mit der Regionsverwaltung gehalten und die Sache geklärt worden.

Berichte, wonach die Polizei „mitunter selbst nicht wusste, ob ein Laden geöffnet haben darf oder nicht“ wies Polizeisprecherin Natalia Shapovalova zurück: „Wir wissen sehr wohl, was zu tun ist und haben die Gewerbetreibenden für die neue Corona-Verordnung sensibilisiert, damit sie wissen, wie sie zu interpretieren ist.“

Was sind eigentlich Anproben?

Am Dienstag reagierte auch das niedersächsische Sozialministerium auf die Unsicherheiten in der Geschäftswelt und nicht verordnungskonformes Terminshopping etwa in Möbelhäusern in der Region und erklärte, dass in Hochinzidenzkommunen im Unterschied zum Terminshopping „Anproben“ möglich seien – mehr nicht.

Wobei eine „Anprobe“ nicht beliebiges An- und Ausziehen von beliebiger Bekleidung sei. Sondern, so das Ministerium: „Anprobetermine sind Termine, in denen ein individuell für den jeweiligen Kunden bestelltes Kleidungsstück anprobiert werden muss“ und nannte als Beispiele „einen neuer Anzug, ein Hochzeitskleid oder ähnliches“. Auch spezielle Arbeitskleidung müsse „anprobiert werden, damit sie richtig sitzt.“

Ware von der Stange darf nicht anprobiert werden

Das Anprobieren von Jeans, T-Shirts oder Pullovern, die man in einem ganz normalen Bekleidungsgeschäft kaufen möchte, sei „leider nicht umfasst“. Würde man den Begriff Anprobetermine auf diese Bereiche ausdehnen, würde das „de facto eine Öffnung von weiten Teilen des Einzelhandels bedeuten. Das ist aber in Kommunen, in denen die 7-Tages-Inzidenz über 100 liegt, nicht zu verantworten.“

Die Zahl derjenigen Menschen, die speziell angefertigte Kleidungsstücke anprobieren müssten, sei „sehr viel geringer, als die Zahl derjenigen, die sich vielleicht verständlicherweise eine neue Jeans oder einen neuen Pullover kaufen möchten“.

Keine Angriffsflächen für Gerichtsstreitigkeiten bieten

Es wäre laut dem Ministerium anderen Einzelhandelsgeschäften gegenüber nicht zu erklären, „warum in Hochinzidenzkommunen nun ausgerechnet die Bekleidungsgeschäfte vorzeitig für Terminshopping öffnen dürften“.

Mit einer Ausweitung des Begriffs Anprobetermin käme es dann womöglich über Gerichtsentscheidungen „zu einer vollständigen Öffnung des Einzelhandels zumindest für Terminshopping auch in Kommunen mit hohen Inzidenzen“ – und das will die Landesregierung nicht, besonders im Blick auf die Sorge, das sich die als aggressiver und ansteckender geltenden Virusmutationen so stärker ausbreiten könnten.

Landesregierung bittet um Geduld

Darum „bittet die Landesregierung alle Inhaberinnen und Inhaber von Bekleidungsgeschäften und alle potenziellen Kundinnen und Kunden noch um ein wenig Geduld“.

Geduld, die auch regierungsmitglieder aufbringen müssen. So kritisierte am Dienstag die seit wenigen Tagen im Amt befindliche Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) die Verordnung: „Die Verordnung ist sehr komplex und durchaus schwer zu verstehen", sagte sie gegenüber der Presse. Allerdings trage die Verordnung dazu bei, auf die unterschiedlichen Infektionslagen im Land reagieren zu können.

Tipp: einfach informieren!

Claudia Schröder, stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs, stellte klar, dass Informationsdefizite auch auf dem üblichen Weg zu beheben seine. Geschäftsleute bleibe in Bezug auf Inzidenzwerte und deren Bedeutung auch „nichts anderes übrig bleibt, als sich zu informieren."

Von Ralph Hübner und Mandy Sarti