Die Neuansteckungsrate in Niedersachsen und der Region Hannover sinkt langsam, aber sie sinkt – in der Landeshauptstadt lag sie am Samstag bei 13,0. Es wäre also an der Zeit, mal nach vorne zu blicken: Welche Änderungen und Lockerungen ergeben sich, wenn die Inzidenz fünf Werktage in Folge unter 10 liegen sollte?