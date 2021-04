Corona-Krise verstärkt klassische Rollenbilder - und macht Frauen krank

Hannover

Die Corona-Pandemie hat laut Zahlen mehrerer Krankenkassen das Ungleichgewicht bei der Kinderbetreuung und damit der Belastung in vielen Familien deutlich verstärkt. Wie die Barmer Krankenkasse nun mitteilte, sind es vorwiegend die Frauen, die nun zu Hause bleiben, um Schul- und Kitakinder zu betreuen. Und das hinterlässt Spuren. Daten der Kaufmännischen Krankenkasse in Hannover – kurz KKH – belegen, dass im vergangenen Jahr fast doppelt so viele Arbeitnehmerinnen ein Attest wegen psychischer Erkrankungen vorgelegt haben als Arbeitnehmer.

Mit rund 20.500 Fehltagen bei Frauen und 11.000 Fehltagen bei Männern sind depressive Episoden die häufigsten seelischen Leiden im ersten Corona-Jahr in Niedersachsen. Gefolgt von Anpassungsstörungen und Reaktionen auf schwere Belastungen (Frauen rund 18.500 Tage, Männer rund 7.500 Tage), chronische Erschöpfung und Burnout (Frauen rund 10.500 Tage, Männer rund 5.000 Tage) sowie wiederkehrende Depressionen (Frauen rund 9.500 Tage, Männer rund 4.500 Tage).

„Fehlende Lösungsmöglichkeiten erhöhen den Druck“

Der Spagat zwischen Arbeit, der Betreuung von Kindern und pflegebedürftiger Angehöriger gehören zu den Gründen, warum Frauen seit der Krise psychisch mehr beansprucht seien als Männer, sagt KKH-Wirtschaftspsychologin Antje Judick. Zwar habe die Doppelbelastung von Familie und Beruf wegen des immer noch vorherrschenden klassischen Rollenbilds Frauen auch schon vor der Pandemie seelisch stärker gefordert. Seit Corona habe sich das Problem allerdings noch verschärft: „Kleine Kinder müssen neben der Arbeit im Homeoffice beaufsichtigt und ältere Kinder im Homeschooling betreut werden, während im Job Bestleistungen gefordert sind. Fehlende Lösungsmöglichkeiten erhöhen den Druck.“

Corona-Krise macht auch mehr Männer krank

Erschwerend komme hinzu, dass Frauen häufiger in sozialen Berufen etwa als Kranken- und Altenpflegerinnen sowie in Branchen mit viel Menschenkontakt beschäftigt sind. Judick: „In diesen Bereichen ist die Belastung durch Corona besonders hoch.“

Aber auch an den Männern gehe die Krise nicht spurlos vorbei: Die Krankheitsdauer, die seit Corona deutlicher angestiegen ist als bei Frauen, deutet auf mehr langwierigere, schwerere Krankheitsfälle hin. „Die Belastung bei Männern ist aber häufig anders gelagert“, die KKH-Psychologin. Sie stünden in der Pandemie vor allem wegen Existenzängsten durch Insolvenz und Arbeitsplatzverlust unter Dauerstress.

Mehr als doppelt so viele Frauen beantragen Kinderkrankengeld

Dass Kinderbetreuung in der Corona-Krise offenbar hauptsächlich Frauensache ist, zeigen aktuelle Zahlen der Barmer. Dort versicherte Frauen haben demnach bislang in den ersten drei Monaten dieses Jahres 37.158 Mal das pandemiebedingte Kinderkrankengeld erhalten – und damit mehr als doppelt so oft wie Väter (17.267). „Unsere aktuelle Auswertung zeigt, dass Frauen die Hauptlast in der Versorgung der Kinder tragen“, sagt Barmer-Chef Christoph Straub.

Das Kinderkrankengeld soll berufstätigen Eltern ermöglichen, Lohnausfälle durch die Betreuung eines kranken Kindes oder wenn sie nun in der Pandemie wegen geschlossener Schulen und Kitas ihr Kind zu Hause betreuen müssen, auszugleichen.

von Britta Lüers