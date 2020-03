Corona-Krise: Warum Zirkus Knie am Auftritt in Hannover festhält

Hannover

Seit Tagen hagelt es in Hannover wegen Corona Veranstaltungsabsagen. Ausnahme: Zirkus Charles Knie. Das Unternehmen will ab Mittwoch, 18. März, auf dem Schützenplatz in der Landeshauptstadt spielen.

„Als verantwortungsvolles Unternehmen halten wir uns selbstverständlich an alle behördlichen Auflagen“, so Knie am Donnerstag auf NP-Anfrage. Man habe die Sitzplatzkapazität im Zelt auf maximal 1000 reduziert. Damit fallen Vorstellungen nicht unter die allgemeine Verfügung, die die Region Hannover Anfang der Woche erlassen hatte.

„Sicherheitsbedürfnis wird Rechnung getragen“

Die sieht konkret vor, dass alle Veranstaltungen ab 1000 Personen untersagt sind. Knie teilt dazu mit: „Wir sind uns sicher, dass wir mit einer Reduzierung unserer Platzkapazität dem Sicherheitsbedürfnis unserer Besucher in vollem Umfang Rechnung tragen.“

Ob der Zirkus tatsächlich ab kommenden Mittwoch – geplant ist das Gastspiel bis zum 29. März – auftritt, ist keineswegs klar. Die Region könnte auch Veranstaltungen, an denen weniger als 1000 Personen teilnehmen, abblasen. Es sei möglich, „in begründeten Fällen Einzelverfügungen anzuordnen. Zudem ist zu beachten, dass die derzeitige Gesamtlage sehr fluide ist und sich Sachstände ändern können“, erklärt Regionssprecher Christoph Borschel.

Von Britta Mahrholz