Nach wochenlangen Entbehrungen vom gewohnten Alltag ist der Wunsch nach der Rückkehr zu Sport, Shopping und Sozialleben groß. Wie wird die Konferenz der Regierungschefs verlaufen? Die komplizierte Rückkehr zur Normalität ist mit Vorsicht zu genießen und sollte nicht überstürzt werden, erinnert NP-Chefredakteur Bodo Krüger in seinem Kommentar.

Alles geschlossen: Nicht nur die Geschäftsleute in Hannover und deren Kunden wünschen sich eine Rückkehr in den Alltag. Doch unvorsichtige Schritte könnten uns im Kampf gegen Corona schnell ins Straucheln bringen, mahnt NP-Chefredakteur Bodo Krüger in seinem Kommentar. Quelle: Villegas