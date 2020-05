Corona: Schulverbände fordern Prüfungsstopp

Hannover

Am Montag haben in Niedersachsen im Fach Geschichte die ersten schriftlichen Abiturprüfungen begonnen – und das trotz der Corona-Pandemie. Ab dem 20. Mai starten auch die Abschlussprüfungen für Haupt-, Real- und Oberschüler. Nun fordern gleich vier Bildungsorganisationen im Land einen sofortigen Prüfungsstopp – es ist nicht ihr erster Widerstand in dieser Sache.

Verbände fordern Absage aller Prüfungstermine

Der niedersächsische Landesschüler- sowie Landeselternrat, der Schulleitungsverband und die Lehrer-Gewerkschaft GEW fordern Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) auf, an den allgemein bildenden Schulen sämtliche Prüfungstermine sofort zu streichen – bis auf das Abitur. Bisher sei diese Chance auf Entlastung aller Betroffenen vertan worden, so die Verbände.

Anzeige

„Sich unter den aktuellen Bedingungen auf die Abschlussprüfungen der neunten oder zehnten Klasse vorzubereiten, überfordert viele Schüler. Zahlreiche Themen wurden noch nicht behandelt und müssen jetzt unter erschwerten Bedingungen durchgepeitscht werden. Auch ohne Prüfungen gibt es im Moment schon genug Probleme durch die Corona-Beschränkungen“, sagte der Schülerratsvorsitzende Florian Reetz. Auch der Landeselternrat hält das Festhalten des Ministers an den Abschlussprüfungen für „äußerst fraglich“ und die Chancengleichheit in Gefahr: „Uns haben zahlreiche Mitteilungen erreicht, dass vielerorts der Präsenzunterricht entweder nur teilweise oder gar nicht stattfinden kann, weil schlicht Lehrkräfte fehlen“, so die Vorsitzende Cindy-Patricia Heine.

Weitere NP+ Artikel

„Kultusminister muss endlich Blockadehaltung beenden“

Die Schulen hätten derzeit umfangreiche Aufgaben für die räumliche und personelle Ausstattung der Klassen zu bewältigen, kritisiert Andrea Kunkel, Vorsitzende des Schulleitungsverbands: „Unter diesen ohnehin erschwerten Bedingungen sind Prüfungen unsinnige Mehrbelastungen für alle Beteiligten.“ Und auch die GEW-Landesvorsitzende Laura Pooth betonte: „Überflüssige Prüfungen stören derzeit die pädagogische Arbeit. Schulbeschäftigten muss es möglich sein, Kindern und Jugendlichen nun primär bei der Bewältigung des Erlebten zu helfen. Hier muss der Kultusminister endlich seine Blockadehaltung beenden.“

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

Noten seien derzeit „ohnehin nachrangig“

Alle vier Organisationen sind der einstimmig der Meinung, dass Noten derzeit ohnehin nachrangig seien. Diese könnten bei Bedarf aus den bisherigen Leistungen des Schuljahres gebildet werden. Zudem sei es möglich, freiwillige Prüfungen für diejenigen anzubieten, die sich verbessern wollen. Das niedersächsische Kultusministerium teilte mit, man werde dennoch an den Abschlussprüfungen festhalten.

Von Britta Lüers