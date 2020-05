Viele Gewerbemieter in Hannover in Zahlungsschwierigkeiten

Hannover

Im Mai – so die Befürchtung bei vielen Wohnungsunternehmen und Immobilienbesitzern – könnte die Corona-Krise spürbar bei ihren Mietern durchschlagen. Sie warnten vor größeren Zahlungsausfällen. Zumindest im Wohnungsbereich sind diese in Hannover jedoch noch überschaubar. Anders die Situation bei den Gewerbeimmobilien.

Auf „zwölf bis 15 Prozent“ schätzt Rainer Beckmann vom Verein Haus & Grundeigentum die Mietausfälle in diesem Segment. Er rät seinen Mitgliedern, Stundungsverträge mit den betroffenen Gewerbemietern zu schließen und nach dem 30. Juni in den Folgemonaten, je nach Geschäftslage, „zehn bis 30 Prozent“ auf die eigentlich vereinbarte Miete draufzuschlagen und so Schritt für Schritt die Rückstände abzubauen.

Immobilienbesitzer: Stundungen ja – aber kein Verzicht auf Miete

„Wir sitzen alle im selben Boot“, sagt Beckmann. Allerdings wirbt er auch um Verständnis dafür, dass die Immobilienbesitzer nicht auf das Geld verzichten können. „Wir haben auch unsere Verpflichtungen gegenüber den Banken zu erfüllen“, sagt der Vorsitzende des Eigentümervereins. Im Bereich Wohnimmobilien gebe es zurzeit allerdings „keine Auffälligkeiten“.

Ähnlich die Lage bei der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Hanova. Von „unter 100 richtigen Corona-Fällen“ berichtet Geschäftsführer Karsten Klaus. Im Vergleich zu den 13.500 Wohnungen, die die Hanova in ihrem Bestand hat, macht das nicht viel aus. Anders die Lage im Bereich Gewerbe. Laut Klaus gibt es 25 Mietverhältnisse, in denen es bereits zu Zahlungsschwierigkeiten gekommen ist. Größtenteils handele es sich um gastronomische Betriebe.

Gewerbemieten : Hanova verliert hunderttausende Euro

Die monatlichen Einnahmeausfälle beziffert der Hanova-Chef auf 160.000 Euro. Mit den betroffenen Mietern habe man Stundungsvereinbarungen getroffen, so Klaus. Hinzu kommen weitere Ausfälle in Höhe von 250.000 Euro, weil die Innenstadt-Parkhäuser, die die Hanova betreibt, während des Lockdowns kaum belegt waren. Voll seien diese zwar immer noch nicht, „aber es ist wieder Leben drin“, sagt Klaus.

Damit die Hanova nicht wegen Corona in eine finanzielle Schieflage gerät und auch dringend benötigte Wohnungen im mittleren Preissegment bauen kann, verzichtet die Stadt auf rund 9,4 Millionen Euro Ausschüttung, die in 2020 eingeplant waren. „Die Hanova war vor Corona ein robustes und sehr solide aufgestelltes Wohnungsunternehmen. Mit dem jetzt vorliegenden Vorschlag zur Gewinnverwendung stellen wir sicher, dass dies zukünftig so bleiben wird“, erklärt Stadtkämmer Axel von der Ohe. Der Rat muss dem allerdings noch zustimmen.

Verband warnt vor steigenden Leerständen

„Keine größeren Ausfälle“ bei den Wohnungsmietern vermeldet das Wohnungsunternehmen Gundlach, das 4000 Wohnungen in Hannover hat. „Bei den Gewerbemietern, insbesondere den Ladenmietern, sieht die Situation anders aus“, berichtet Sprecher Frank Scharnowski. In diesem Bereich habe man „in größerem Umfang Stundungsvereinbarungen getroffen“.

„Unsere Gewerbemieter sind zumeist kleinere Einzelhändler und Dienstleister. Diesen Gewerbetreibenden fehlt weiterhin ein großer Teil ihres geplanten Umsatzes“, warnt Susanne Schmitt, Direktorin des Verbandes der Wohnungswirtschaft Niedersachsen-Bremen (vdw). Sie fürchtet „eine signifikante Erhöhung des Leerstands“. Wenn ein kleineres Geschäft aus wirtschaftlichen Gründen schließen müsse, gebe es derzeit „keinen Markt für nachfolgende gewerbliche Nutzungen“. Angesichts der unsicheren Lage und der negativen Wirtschaftsprognosen sei nicht mit Neueröffnungen von Läden zu rechnen, so Schmitt, die sich deshalb für einen Fonds einsetzt, der bei Zahlungsausfällen einspringt, die durch die Corona-Krise verursacht werden.

Sogar bessere Zahlungsmoral bei der KSG

Kurios: Die Kreissiedlungsgesellschaft (KSG), der 8000 Wohnungen in der Region gehören, hat seit Beginn der Corona-Krise sogar eine verbesserte Zahlungsmoral bei ihren Mietern festgestellt. „Wir werden sehen, ob das so bleibt. Möglicherweise zapfen die Menschen erst einmal ihre Reserven an“, vermutet KSG-Chef Karl Heinz Range, der auch im Bereich Gewerbe „noch keine Auffälligkeiten“ festgestellt hat.

Auch beim Spar & Bauverein (8000 Wohnungen) ist die Lage entspannt. „Die Bauchschmerzen, die ich hatte, waren bisher nicht begründet“, sagt Vorstandsmitglied Udo Frommann. Er hatte einen spürbaren Anstieg der Mietausfälle im Mai befürchtet. Diese seien tatsächlich jedoch „überhaupt nicht signifikant“, so Frommann.

