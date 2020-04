Reisegutscheine: Verbraucherzentrale fordert Teilrückzahlung sofort

Hannover

Viele Unternehmen haben schwer damit zu kämpfen, das sie ihre Kunden derzeit nicht bedienen können oder dürfen – oder die Kunden bereits bestellte Aufträge stornieren und vorausgezahltes Geld zurückfordern – so, wie in der Reisebranche. Da will die Bundesregierung die Sonderregel erlassen, dass die Reiseanbieter statt Geld zurückzugeben Gutscheine ausgeben dürfen, die bei Nichtnutzung erst Ende 2021 in Rückzahlung „getauscht“ werden könnten. Das geschehe, um die Liquidität der betroffenen Firmen aufrecht zu erhalten und im Sinne der Solidarität. Dafür möchte (und muss sie in Teilen) auch die Zustimmung der EU-Kommission einholen.

Petra Kristandt, Geschäftsführerin der Verbraucherzentrale (VZ) Niedersachsen, ist auch für solidarische Lösungen – hat allerdings einen Einwand. Solidarisch heiße, „die Lasten zu verteilen und nicht allein auf die Verbraucher abzuwälzen“, wie es die von der Bundesregierung geplante Gutscheinlösung aktuell vorsehe. „Unsere Beratungen zeigen, dass viele Verbraucher bereit sind, Gutscheine etwa für abgesagte Veranstaltungen zu akzeptieren. Insbesondere bei stornierten Reisen stellt diese Lösung jedoch oft eine erhebliche finanzielle Belastung dar, die für viele Verbraucher in der aktuellen Situation nicht tragbar ist.“ Weil das eigene Einkommen gerade wegbreche, eine geplante Reise auf absehbare Zeit gar nicht möglich ist oder das Geld schlicht für andere Dinge benötigt wird. Den Verbrauchern das Recht auf eine Erstattung zu nehmen, sei „ungerecht und unsolidarisch.“ Vorstellbar wäre es für Kristandt hingegen, „50 Prozent der Kundengelder temporär in einen Gutschein umzuwandeln, aber 50 Prozent sofort auszuzahlen. Wir hoffen hier auf eine faire Lösung.“ Schließlich bringe die Corona-Krise nicht nur Anbieter, sondern auch Verbraucher in finanzielle Nöte.

Anzeige

Bei einfachen Fragen zum Thema Reisen und Urlaub bietet die VZ kostenlose Telefonberatung an, ebenso zu Telefon- und Internetverträgen sowie Kauf- und Dienstleistungsverträgen und abgesagten Veranstaltungen. Diese Kurzberatung gibt es montags bis donnerstags von 10 bis 17 Uhr, freitags bis 14 Uhr. Die Telefonnummer dazu lautet: 0511/9 11 96 96.

Erweitert hat die VZ ihr kostenpflichtiges Beratungsangebot zu den Themen Versicherungen und Finanzen, darunter mit Spezialthemen wie Immobilienkredite und Krankenkassen. Beratungstermine vereinbart man im Internet oder unter 0511/91 19 60.

Lesen Sie auch:

Von Ralph Hübner