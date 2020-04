Corona-Krise: So lief der Schulstart in Hannover

Hannover

Sechs Wochen waren sie zu Hause, am Montag sind nun die Schüler der Abschlussklassen in den Unterricht zurückgekehrt. Dem gingen detaillierte Planungen und intensive Vorbereitungen seitens der Schulen voraus.

An der IGS Stöcken gehören 150 Zehntklässler zu den Abschlussklassen. Diese wurden nochmals in zwei Gruppen unterteilt, die jeweils alle zwei Tage in der Schule erscheinen. „Für den Tag zu Hause bekommen die Schüler Aufgaben“, sagt Schulleiter Phillip Ruppert. Zudem kamen die Schüler am ersten Morgen zeitversetzt und auch die Pausen finden künftig gestaffelt statt. „Dadurch haben wir möglichst wenig Schüler draußen“, so Rupert. Daneben gehören Markierungen auf dem Boden, Desinfektionsmittel und ein Abstand von 1,5 Metern zwischen den Tischen nun zum Alltag. „Der Start hat heute sehr gut funktioniert. Es gab zwar kleine Ausnahmen, nach Hause schicken mussten wir aber noch niemanden“, sagt Rupert. Letzteres wäre die Konsequenz, wenn sich ein Schüler nicht an die Regeln halte.

Anzeige

„Die Schüler waren sehr diszipliniert“

Ähnlich lief es an der berufsbildenden Alice-Salomon-Schule ab. Dort sind nach Angaben von Schulleiterin Sabine Sahling an den Standorten Herrenhausen und Kleefeld jeweils 150 Schüler zurückgekehrt. „Die Schüler waren heute sehr gespannt was auf sie zukommt, aber auch sehr diszipliniert“, lobt Sahling. In der Vorbereitung hat die Schule unter anderem Ein- und Ausgänge getrennt und die Klassen im ganzen Haus verteilt. Auch Toilettengänge sind nun während des Unterrichtes erlaubt, um einen zu hohen Andrang zu vermeiden.

Weitere NP+ Artikel

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

Am Gymnasium Goetheschule sind 53 Schüler wieder in den Unterricht gekommen. Schulleiter Michael Schneemann ist zufrieden mit dem ersten Tag. „Die Schüler haben ein sehr starkes Bewusstsein für den Abstand gezeigt und sehr sorgfältig auf die Einhaltung der Regeln reagiert.“ Die Stimmung sei gut gewesen und die Schüler hätten sich darauf gefreut, dass ein kleines Stück Normalität einkehre, so der Schulleiter. Der überwiegende Teil sei zudem freiwillig mit einer Maske zum Unterricht erschienen.

Von Cecelia Spohn