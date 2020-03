Corona-Krise: Panik hilft uns jetzt auch nicht

Hannover

Die Auswirkungen der Corona-Krise haben den deutschen Arbeitsmarkt mit voller Wucht erwischt: Bundesweit haben fast eine halbe Million Unternehmen Kurzarbeit angezeigt, allein in Niedersachsen sind es mehr als 40.000 – viel mehr als in der Finanzkrise vor gut zehn Jahren.

Die Pandemie trifft alle Wirtschaftsbereiche

Die Pandemie trifft fast alle, egal welche Branche oder Firmengröße. Das haben alle Akteure begriffen, ebenso wie die Tatsache, dass Schnelligkeit zählt. Wie schon in der Finanzkrise zeigen Politik, Arbeitgeber und Gewerkschaften, was geht, wenn alle ein Ziel haben: Die „Bazooka“ liegt auf dem Tisch, Bund, Land und Stadt agieren in atemberaubender Geschwindigkeit, um Hilfspakete zu schnüren, Behörden stocken massiv Personal auf, um Anträge schnellstmöglich zu bearbeiten, Tarifparteien einigen sich eiligst, um Beschäftigung zu sichern.

Eine solche Situation gab es noch nie

Viele Unternehmen sind dennoch in ihrer Existenz bedroht. Doch Panik hilft jetzt nicht weiter, ebenso wenig wie Vorwürfe, dass das alles zu wenig oder zu langsam sei. Eine Situation wie diese gab es noch nie. Die Verantwortlichen arbeiten mit Hochdruck daran, dass unser Land so gut wie möglich aus dieser Krise herauskommt. Selten zuvor wirkte die deutsche Politik so souverän, stringent und fokussiert wie derzeit. Jetzt müssen die Maßnahmen erst mal wirken können.

Lesen Sie dazu auch:

US-Ökonomen: Lieber die Wirtschaft als die Gesundheit leiden lassen

Corona-Liveticker: Die aktuellen Ereignisse in Hannover und Niedersachsen

Von Inken Hägermann