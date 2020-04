MHH: Keine Corona-Patienten aus Italien

Hannover

Die Medizinische Hochschule Hannover ( MHH) wird nun im internationalen Kampf gegen das Coronavirus keine Intensivpatienten aus Italien aufnehmen. Das teilte am Mittwoch MHH-Präsident Michael Manns mit.

Klinik in Bergamo hat Situation gut unter Kontrolle

„Wir hätten gerne zehn Patienten aus dem besonders stark betroffenen Bergamo aufgenommen. Aber unsere italienischen Kollegen haben uns mitgeteilt, dass sie die Situation inzwischen selber gut unter Kontrolle haben und keine weiteren Corona-Patienten verlegen wollen“, so Manns. Der Präsident betonte: „Wir hätten dies gerne als Zeichen unserer europäischen Solidarität gemacht.“

In der Hochschule werden derzeit 22 Covid-19-Patienten behandelt, elf von ihnen müssen beatmet werden. Manns: „Wir haben immer noch Kapazitäten für mehr Fälle.“ Zusammen mit der Region Hannover erarbeitet die MHH nun ein Betriebskonzept für das Behelfskrankenhaus auf dem Messegelände. „Damit wir dort, wenn alle Kapazitäten in den Krankenhäusern der Region erschöpft sind, sofort in Betrieb gehen können“, erklärte der Klinik-Chef.

Von Britta Lüers