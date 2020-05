Elternrat fordert Tempo bei Digitalisierung

Hannover

Der derzeitige Ausnahmezustand in der Corona-Krise deckt viele systemische Probleme auf. Vor allem die Digitalisierung an Schulen entpuppt sich dabei als improvisiertes Flickwerk. Der Landeselternrat Niedersachsen fordert daher digitale Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit für alle Schüler.

„In dieser schweren Krise erleben wir, dass es immer noch an digitaler Infrastruktur, Konzepten und Personal im schulischen Kontext mangelt. Schüler in Deutschland sind derzeit nicht annähernd auf die digitale Arbeitswelt vorbereitet und haben kaum digitale Kompetenzen. Jetzt ist die Zeit, das zu verändern“, sagt die Vorsitzende des Landeselternrats, Cindy-Patricia Heine. Obwohl inzwischen in einigen Jahrgängen der Präsenzunterricht mit halber Klassenstärke aufgenommen wurde, sei unklar, wie lange die Schüler weiterhin immer wieder auch zu Hause lernen müssen.

„Keinesfalls mit einer Teilausstattung zufrieden geben“

„Daraus ergibt sich aus Sicht des Landeselternrates die Notwendigkeit, die lang verschlafene Umsetzung der Digitalisierung unverzüglich voranzubringen und alle Schüler mit einem digitalen Endgerät auszustatten. Wir dürfen uns auf dem Weg zur digitalen Bildung keinesfalls mit einer Teilausstattung zufrieden geben“, so Heine. Die Ausschüttung der Fördergelder aus dem Digitalpakt sei bisher an bestimmte Voraussetzungen geknüpft – der Elternrat kritisiert das. Heine: „Wie kann es sein, dass die Ausstattung der Schüler abhängig vom individuellen Digitalkonzept und Antrag der Schule ist? Und wie kann es sein, dass die Ausstattung der Schüler vom Breitbandausbau der Kommunen abhängig ist?“ Es brauche für einen weiteren Schritt auf dem Weg zur flächendeckenden digitalen Infrastruktur Zwischenlösungen, hier sei das Wirtschaftsministerium gegenüber den Kommunen endlich in der Pflicht.

Warum gibt es keine klaren Vorgaben für alle Schulen?

Die Vorsitzende appelliert: „Aus unserer Sicht sind identische klare Vorgaben für alle Schulen notwendig. Alle Schüler müssen mit einem eigenen und einheitlichen Endgerät ausgestattet werden, damit Schule für alle gleichermaßen funktioniert. Digitale Bildung darf nicht abhängig sein von der technischen Ausstattung des Elternhauses.“ Zudem würden einheitliche Geräte einen reibungslosen Schulwechsel, etwa von der Sekundarstufe 1 in die Oberstufe einer anderen Schule ermöglichen. Und auch die Lehrkräfte würden für ihre Arbeit die entsprechenden Geräte benötigen, um die Schüler adäquat unterstützen zu können, so Heine weiter.

Von Britta Lüers