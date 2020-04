Inhaber von Reisebüros demonstrieren in Hannover – „Wir brauchen schnelle Hilfe“

Hannover

„Hilfe – wir stürzen alle ab, wir brauchen einen Rettungsschirm“, schrillte es am Mittwochmittag über den Hannah-Arendt-Platz vor dem Niedersächsischen Landtag. 220 Touristiker hatten sich dort wie auch an anderen Orten in Deutschland zu einer Demonstration zusammengefunden, um auf die kritische Lage der Reisebüros in der Corona-Krise aufmerksam zu machen. Mit dabei Liegestühle, Palmen und symbolische Rettungsschirme sowie Grabsteine.

„Das ist mit Abstand die größte Demonstration dieser Art in Deutschland“, sagt Sigrid Wilckens, Organisatorin und Inhaberin einer Reiseagentur. In den anderen Städten seien wegen der Corona-Pandemie weitaus weniger Teilnehmer zugelassen worden als in Hannover. Aber auch vor dem Landtag hatte die Polizei die Zahl der zugelassenen Demonstranten kurz vor dem Beginn von 300 auf 220 nach unten korrigiert.

Anzeige

Zur Galerie Inhaber von Reisebüros demonstrieren vor dem Niedersächsischen Landtag für Soforthilfen in der Corona-Krise.

Die Nachricht, dass die weltweite Reisewarnung der Bundesregierung nun bis zum 14. Juni aufrecht erhalten wird, war ein zusätzlicher Schock für die Unternehmer. Das besondere Problem der Reisebüros: „Wir arbeiten derzeit nicht nur viel, um die ganzen Stornierungen zu bearbeiten. Wir müssen auch noch die ganzen Provisionen, die wir bereits erhalten haben, wieder zurückzahlen und das obwohl wir keine Einnahmen haben“, erklärt Wilckens.

Weitere NP+ Artikel

Urlaube in Deutschland helfen Reisebüros kaum

Deshalb stünden bundesweit 11.000 Betriebe vor dem Aus. Dadurch wären zwischen 80.000 bis 100.000 Arbeitsplätze in Gefahr. „Wir waren die ersten, die betroffen waren, und werden wahrscheinlich die letzten sein. Die Krise könnte sich für uns bis ins Jahr 2022 ziehen“, befürchtet Wilckens.

Die Reisebüros erhielten zwar ebenfalls Gelder aus den Notfallsfonds, diese seien aber nicht ausreichend. „Wir brauchen einen eigenen Rettungsschirm für den Tourismus“, fordert Helmut Kutzner. Er besitzt die Agentur „Star Clippers“ die Kreuzfahrten auf Segelschiffen anbietet. „Die Soforthilfen müssen mindestens 500 Millionen bis 1,5 Milliarden Euro betragen“, sagt er. Es könne nicht sein, dass Veranstaltungsagenturen oder auch Fluglinien mit Millionen unterstützt würden, die Reisebüros aber fast leer ausgingen. „Unser Überleben ist nicht gesichert. Wir brauchen schnell Hilfen“, sagt Kutzner.

Dass im Sommer womöglich wieder Urlaube in Deutschland und anderen Ländern in Europa möglich seien, helfe den Reisebüros kaum weiter. „Das wird nicht bei uns, sondern oft direkt bei den Hotels gebucht“, sagt Stefanie Tiedau, Inhaberin eines Tui-Reisebüros in Wunstorf. Zudem gebe es mit den deutschen Pensionen und Hotels kaum Verträge – abgesehen von ein paar Ausnahmen an Ost- und Nordsee.

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

Die Landtagsabgeordnete Sabine Tippelt ( SPD) deutete an, dass die Politik über Soforthilfe für den Tourismus nachdenke. „Vielen Kollegen war nicht bewusst, dass die Reisebüros durch die Provisionsrückzahlungen gerade besonders belastet sind“, sagt sie.

Abstände werden nicht immer eingehalten

So bleibt zunächst erst einmal die Hoffnung: Die strahlte Bettina Eggert aus Osterode in einem Kostüm der Freiheitsstatue aus. „Das steht für die Freiheit“, sagt sie. Die Reisebüros seien, obwohl sie „gut gewirtschaftet“ hätten unverschuldet in Not geraten.

Dicht an dicht: Die Abstände hielten die Demoteilnehmer am Mittwoch nicht alle ein. Quelle: Florian Petrow

Die Demonstration vor dem Landtag fand wegen der Corona-Krise unter strikten Auflagen statt. Die Teilnehmer mussten hinter Flatterband demonstrieren und die Abstände von 1,50 Meter einhalten. Dies gelang vor allem am Anfang nicht, als sich eine dichte Schlange vor dem Hannah-Arendt-Platz bildete. Die Teilnehmer mussten sich ein Bändchen abholen, so wurde kontrolliert, dass nicht zu viele Menschen demonstrieren.

Während der Demo mussten sie auf aufgeklebten Kreuzen verharren, um den Abstand einzuhalten. Außerdem war mit Ausnahme der Redner das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes Pflicht. Damit das Mikrofon desinfiziert werden konnte, mussten immer wieder Redepausen eingelegt werden.

Von Sascha Priesemann