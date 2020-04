Corona: Anstieg bei Geburten außerhalb der Klinik

Hannover

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus wollen mehr Schwangere in Hannover ihr Kind lieber außerklinisch zur Welt bringen. „Die Anfragen haben sehr deutlich zugenommen, auch von Frauen, die kurz vor der Entbindung stehen“, sagt Hebamme Meike Wiecha vom Geburtshaus Eilenriede.

Geburtshaus Eilenriede legt alle Kurse auf Eis

Grund für die Zunahme: Viele Schwangere hätten wegen der drastischen Schutzmaßnahmen in Kliniken Angst, bei der Geburt auf den Partner verzichten zu müssen. Im Geburtshaus dürfen die Partner während der gesamten Geburt anwesend sein. Dennoch habe Corona die Arbeit der Hebammen verändert, so Wiecha: „Wir haben alle Kurse auf Eis gelegt. Vorsorge und Wochenbettbetreuung finden weiterhin statt.“

Doch auch das geht nur noch mit deutlichen Einschränkungen, sagt die Hebamme: „Die Betreuung im Wochenbett haben wir auf das Nötigste reduziert: Vorher haben wir die Frauen bis zu zwei Monate begleitet, jetzt nur die ersten zehn Tage nach der Entbindung.“ Bei den häuslichen Besuchen gehöre der Mundschutz nun zur normalen Arbeitskleidung, auch würden sich die Hebammen nicht mehr „zu lange bei den Familien aufhalten“. Probleme bei der Beschaffung der Masken gab es nicht, sagt Wiecha: „Im Gegenteil. Nach einem Facebook-Aufruf sind wir mit genähten Schutzmasken überschüttet worden.“ Christina Aust, Leiterin der Hebammenzentrale Hannover, bangt hingegen um die Einsatzfähigkeit: „Wir brauchen dringend Schutzausrüstungen.“

Hannover : 600 bis 650 Geburten im Schnitt im April

Nach Angaben der Stadt Hannover werden im April im Schnitt zwischen 600 und 650 Geburten registriert, im Mai können es sogar mehr als 700 sein. In diesem Jahr steht jede einzelne Geburt angesichts der drastischen Maßnahmen im Kampf gegen Covid-19 unter erschwerten Bedingungen – vor, unter und nach der Entbindung.

In den Diakovere-Krankenhäusern Friederiken- und Henriettenstift werden monatlich rund 330 Schwangere betreut. Zur Entbindung dürfen die Frauen eine Person in den Kreißsaal mitbringen. „Vorausgesetzt, die Begleitperson hat keine Krankheitssymptome und trägt einen Mundschutz. Im Falle eines Kaiserschnitts hat die Person jedoch keinen Zutritt zum OP oder dem Aufwachraum“, sagt Sprecherin Dunja Rose. Die Besuchsverbote gelten auch für die Wöchnerinnenstation:„Davon ausgenommen ist der Kindsvater oder eine andere feste Vertrauensperson. Für sie sind Besuche zwischen 15 und 18 Uhr erlaubt – aber nur mit Mundschutz.“, so Rose. Doch in der Corona-Krise verlassen offenbar mehr Frauen das Krankenhaus direkt nach der Geburt als sonst. Denn auch Familienzimmer sind aktuell nicht möglich.

MHH stellt Hebammen-Schichtsystem radikal um

In der Medizinischen Hochschule Hannover gelten ähnliche Schutzmaßnahmen. „Dennoch läuft der Betrieb bis auf einige Einschränkungen fast normal weiter“, sagt Professor Peter Hillemanns, Direktor der Klinik für Geburtshilfe. Besonders hart sei es jedoch für Frauen, bei denen die Geburt eingeleitet werden muss. Hillemanns: „Das müssen sie ohne Partner bewältigen. Das ist natürlich hart.“

Bislang habe an der MHH keine Frau entbunden, die Covid-positiv war, so der Direktor: „Wir hatten nur Verdachtsfälle.“ Zum weiteren Schutz wurde das Schichtsystem der Hebammen von drei auf zwei Schichten umgestellt. „So werden Begegnungen vermieden, damit es im Fall einer Covid-19-Infektion im Team nicht zum Kollaps des Kreißsaals kommt“, so Hillemanns.

Corona-Krise hat einen Vorteil für Neugeborene

Doch etwas Gutes kann der Mediziner den drastischen Maßnahmen dennoch abgewinnen: „Seitdem die Besuchszeiten auf der Wöchnerinnenstation reduziert wurden und es keine Familienzimmer gibt, ist viel mehr Ruhe eingekehrt. Der fehlende Besuchsstress wirkt sich positiv auf Mütter und Kinder aus. Wir beobachten, dass die Säuglinge in den ersten Tagen viel weniger Geburtsgewicht verlieren.“ Es gebe daher sogar Überlegungen, auch nach der Corona-Krise die Besuchszeiten eingeschränkt zu lassen.

Von Britta Lüers