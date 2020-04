Immer mehr Gastronomen lassen sich etwas einfallen, um das Geschäft wieder in Gang zu bringen. Beim Restaurant Brunnenhof, Teil des Central-Hotels Kaiserhof, gibt es zu Ostern die Keule to go.

