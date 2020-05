Corona-„Schreckstarre“: Experte erwartet sinkende Immobilienpreise in Hannover

Hannover

Die Kaufpreise für Immobilien und die Mieten kannten in den vergangenen Jahren in Hannover nur eine Richtung: Nach oben – und zwar ziemlich steil. Im Vergleich mit anderen Großstädten verzeichnete die Stadt mit die höchsten Wachstumsraten. Doch wegen der Corona-Krise gehen nun Experten davon aus, dass es zu einem Einbruch bei den Preisen kommt. „Die Leute werden jetzt erst einmal abwarten. Angesichts der großen Unsicherheiten wird es nicht viel Bewegung auf dem Markt geben. Das ist derzeit eine richtige Schreckstarre“, sagt Matthias Günther, Leiter des Pestel-Instituts in Hannover, das regelmäßig Analysen zur Entwicklung des Wohnungsmarktes macht.

Er geht davon aus, dass dieser Zustand „länger anhält als bei der Finanzkrise 2008“. Denn während damals vor allem Banken betroffen waren, berühre die Corona-Krise viel mehr die Realwirtschaft, als es damals der Fall war. „Plötzlich sind auch Jobs gefährdet, die immer als absolut sicher galten, zum Beispiel bei der Lufthansa“, sagt Günther.

Anzeige

Experte: Bereinigung des Marktes „durchaus notwendig“

Er geht von einem spürbaren Rückgang der Nachfrage nach Immobilien aus. „Fast niemand wird jetzt die Entscheidung treffen, in eine größere und teurere Wohnung zu ziehen“, sagt der Ökonom. Erwachsene Kinder würden den Auszug bei ihren Eltern verschieben. Zudem gebe es aufgrund der gesperrten Grenzen praktisch keine Zuwanderung mehr. Auch das nehme Druck aus dem Markt.

Weitere NP+ Artikel

Eine Entwicklung, der Günther Positives abgewinnen kann. „Eine Bereinigung des Wohnungsmarktes ist durchaus notwendig. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil es einer fatalen Blasenwirkung entgegenwirkt“. Der Experte rechnet mit einem „deutlichen Preisrückgang beim Kauf von Wohnimmobilien“. Bei den Mieten dauere das länger. Für das untere und das mittlere Preissegment geht Günther „eher von einer Stagnation“ aus. Bei teuren Wohnungen sei allerdings auch mit Rückgängen zu rechnen, weil manche Preise in Krisenzeiten wohl nicht mehr durchzusetzen sind.

Institut erwartet Preisverfall zwischen zehn und 25 Prozent

Auch das Berliner Empirica Institut geht in einer Studie von Anfang April mittelfristig von einem Rückgang der Immobilienpreise wegen der Corona-Pandemie aus. Zwar werde der Markt „nicht völlig aus den Angeln gehoben“. Allerdings sei mit Veränderungen zu rechnen. Zunächst sei der Markt „wie eingefroren“ gewesen. Die Zahl der Inserate ging mit Einführung der Kontaktbeschränkungen ab Mitte März bundesweit deutlich zurück. Die Preise allerdings blieben zunächst stabil – unter anderem, weil einige Anbieter noch versucht hätten, die alten Preise zu erzielen.

Die allerdings werden fallen, erwartet das Institut. Wie viel, das hänge davon ab, wie schwer die unvermeidliche Rezession ausfalle. „Insgesamt rechnen wir in den kommenden Monaten mit einer Delle bei den Kaufpreisen, die bei zehn bis 25 Prozent liegen dürfte, heißt es in der Empirica-Studie. Die Mieten würden allerdings „erheblich weniger sowie eher nur für kurze Dauer nachgeben“ und danach stagnieren.

Mehr Nachfrage mit neuer Zuwanderungswelle ab 2021?

Als „relativ still und ruhig“ beschreibt Rainer Beckmann, Vorsitzender des Vereins Haus & Grundeigentum, den aktuellen Zustand des Wohnungsmarktes in Hannover. „Diejenigen, die Immobilien haben, warten ab, was nach Corona passiert“, berichtet er. Für viele seien Immobilien gerade jetzt „ein Wert, der über die Zeit hinaus Sicherheit gibt“. Eine Einschätzung, die auch das Empirica-Institut teilt. Dieses geht auch davon aus, dass sich Deutschland schneller als andere Länder von der Corona-Krise erholt, was eine neue Zuwanderungswelle aus anderen europäischen Staaten nach sich ziehen könnte. Dadurch könnten langfristig die Mieten wieder steigen. Vor 2021 sei damit aber nicht zu rechnen, so die Einschätzung.

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

Der Verband der Wohnungswirtschaft Niedersachsen/ Bremen, in dem sich Genossenschaften und kommunale Wohnungsunternehmen organisiert haben, rechnet „nicht mit sinkenden Mieten bei unseren Mitgliedsunternehmen in Folge der Corona-Pandemie“, so die Einschätzung von Direktorin Susanne Schmitt. Ob sich die Neubaumieten tendenziell nach unten entwickeln, müsse man ebenso abwarten wie die Entwicklung der Neubautätigkeit generell.

Die Durchschnittsmiete der Mitgliedsunternehmen in Hannover liege bei rund 6,75 Euro pro Quadratmeter, damit liege man „tendenziell unter dem Marktdurchschnitt“. Schmitt fürchtet allerdings, dass der drohende Ausfall von Mietzahlungen zu finanziellen Engpässen bei einigen Wohnungsunternehmen führen könne. Sie setzt sich deshalb für die Einrichtung eines Sicher-Wohnen-Fonds vor, der bei Zahlungsschwierigkeiten einspringen soll.

Hauskäufer stehen vor großen Unsicherheiten

Groß ist die Unsicherheit zurzeit vor allem aber bei denen, die vor der Corona-Krise einen Hauskauf planten. Nach fünfjähriger Suche glaubte die Familie Mellenthin aus Weetzen endlich ihren Traumbauplatz gefunden zu haben. Nach jahrelangen Verzögerungen sollten an der Medefelder Straße in Bennigsen gut zehn neue Wohnhäuser entstehen. Viel Grün, die Grundschule in der Nähe, das Rittergut Bennigsen gleich nebenan. „Ich habe mir gedacht: Hier können meine drei Kinder toll spielen und aufwachsen“, erzählt Nadine Mellenthin.

Doch die Corona-Krise brachte die Pläne ins Wanken. Denn wegen der Kontaktbeschränkungen konnte die Politik bisher nicht die letzten entscheidenden Beschlüsse fassen. Auch die gesetzlich vorgeschriebene Auslage der Planungsunterlagen war nicht möglich. „Jetzt wissen wir nicht, ob der Erwerb des Grundstücks in diesem Jahr noch möglich ist“, sagt Nadine Mellenthin. Sie fürchtet, dass ihrer Familie dadurch auch das eigentlich fest eingeplante Baukindergeld entgehen könnte, das nur noch bis zum 31. Dezember 2020 beantragt werden kann. Bis dahin müssten ein Kaufvertrag oder eine Baugenehmigung vorliegen. Für die Mellenthins geht es bei drei Kindern immerhin um eine Summe von 36.000 Euro.

Soll bebaut werden: Diese Wiese an der Medefelder Straße in Springes Ortsteil Bennigsen. Quelle: Archiv/Scheffler

Politische Beschlüsse wegen Corona nicht möglich

„Wir haben Schwierigkeiten, die für solche Projekte vorgeschriebene Öffentlichkeit herzustellen“, erklärt Springes Baurat Jörg Klostermann der NP. Er ist für das Bennigser Baugebiet zuständig, in dem die Mellenthins ihr Haus errichten wollen. „Uns fehlen geeignete Räume“, sagt Klostermann. Ein Problem, das aktuell wohl auch viele andere, kleinere Kommunen haben. Dennoch soll die Politik in Springe „im Mai wieder zu Sitzungen zusammen kommen – je nach Vorgaben des Landes“, sagt der Baurat. Auch sollen dann wieder Zeiten eingerichtet werden, in denen die Baupläne für alle öffentlich einsehbar sind.

Zumindest dieses Problem hat Hannover nicht. Die Auslagen der Bauleitpläne fänden „regelmäßig in der Eingangshalle der Bauverwaltung statt“, versichert Stadtsprecherin Michaela Steigerwald. Dieser Teil des Gebäudes sei „von den Zugangsbeschränkungen ausgenommen“. Zu Verzögerungen sei es deshalb nicht gekommen. Auch soll am 6. Mai wieder der Bauausschuss im Rathaus zusammenkommen.

CDU will Baukosten senken

Wie wirkt sich die Corona-Krise auf die Mieten und Immobilienpreise in Hannover aus? Diese Frage treibt längst auch die Politik intensiv um. „Ich gehe davon aus, dass sich der Markt etwas abkühlt. Viele stellen Veränderungen erst einmal hinten an“, sagt Felix Semper, baupolitischer Sprecher der CDU.

Semper hält es zwar „für erforderlich“, dass sich der Wohnungsmarkt in Hannover preislich beruhigt. Allerdings sieht er auch Probleme kommen. In einigen Neubaugebieten wie der Wasserstadt Limmer und Kronsberg-Süd seien die Vorgaben der Stadt so hoch, dass dort nur teure Wohnungen gebaut werden können. „Diese Preise werden die Unternehmen vermutlich kaum noch erzielen können. Deshalb müssen wir Wege finden, wie wir die Baukosten senken können“, sagt Semper. Er fürchtet, dass sonst „Neubauprojekte aufgeschoben oder aber komplett eingestellt werden“.

FDP rechnet mit Marktsättigung in zwei Jahren

FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke glaubt nicht, dass „die Preise dramatisch runter gehen“. Eine Beruhigung sieht aber auch er – und begrüßt diese auch. Einige Mieten und Kaufpreise, die in Hannover verlangt worden seien, seien „jenseits von Gut und Böse“ gewesen. Allerdings wäre es aus Sicht des FDP-Manns in den nächsten zwei Jahren ohnehin zu einer Sättigung des Marktes gekommen. Das liege daran, dass viele neue Wohnungen fertig würden. Außerdem stagniere das Bevölkerungswachstum Hannovers. „In zwei Jahren werden wir rückläufige Mieten haben“, prognostiziert der FDP-Mann.

Lars Kelich, Fraktionschef der SPD, glaubt allerdings nicht, dass die Wohnungsunternehmen deutlich geringere Preise überhaupt nehmen könnten. „Das wäre schwierig umzusetzen, weil die Baukosten ja weiter noch so hoch sind“, fürchtet er. Allerdings glaubt auch Kelich, dass seltener Mieten jenseits von 13 Euro pro Quadratmeter verlangt werden können. „Der Markt dafür ist begrenzt“, so der SPD-Mann.

FDP rechnet mit Marktsättigung in zwei Jahren

FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke glaubt nicht, dass „die Preise dramatisch runter gehen“. Eine Beruhigung sieht aber auch er – und begrüßt diese auch. Einige Mieten und Kaufpreise, die in Hannover verlangt worden seien, seien „jenseits von Gut und Böse“ gewesen. Allerdings wäre es aus Sicht des FDP-Manns in den nächsten zwei Jahren ohnehin zu einer Sättigung des Marktes gekommen. Das liege daran, dass viele neue Wohnungen fertig würden. Außerdem stagniere das Bevölkerungswachstum Hannovers. „In zwei Jahren werden wir rückläufige Mieten haben“, prognostiziert der FDP-Mann.

Lars Kelich, Fraktionschef der SPD, glaubt allerdings nicht, dass die Wohnungsunternehmen deutlich geringere Preise überhaupt nehmen könnten. „Das wäre schwierig umzusetzen, weil die Baukosten ja weiter noch so hoch sind“, fürchtet er. Allerdings glaubt auch Kelich, dass seltener Mieten jenseits von 13 Euro pro Quadratmeter verlangt werden können. „Der Markt dafür ist begrenzt“, so der SPD-Mann.

Teure Wohnlage: Für die Wasserstadt Limmer kalkulieren die Investoren mit Mieten von 13 Euro pro Quadratmeter im Schnitt. Die Politik bezweifelt, dass diese Preise nach Corona noch verlangt werden können. Quelle: Heusel

Lesen Sie auch:

Von Christian Bohnenkamp