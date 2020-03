Corona-Krise: Es muss jetzt einfach mal ohne gehen

Hannover

Widersprüchlicher hätte sich das Leben in Hannover am Dienstag kaum darstellen können. Schulen, Sport- und Spielplätze, der Zoo, viele Geschäfte und nach 18 Uhr sogar Gaststätten – alles geschlossen. Gleichzeitig genossen die Menschen einen herrlichen Frühlingstag, bummelten in Gruppen durch die City, saßen in gut besuchten Eisdielen oder vor der Shisha-Bar – zu fünft mit einer (!) Wasserpfeife. Gerade so, als ginge das Leben einfach weiter – auch in Zeiten von Corona.

Alle Vorkehrungen dienen unserem Schutz

Doch das ist eine Illusion. Unser Leben geht nicht einfach so weiter. Es wird, ja, es muss sich in den nächsten Tagen und Wochen komplett verändern, wenn wir im Kampf gegen Corona erfolgreich sein wollen. All die Maßnahmen, die jetzt von staatlichen Stellen ergriffen worden sind und die vielen vielleicht als lästiger Eingriff in ihren Alltag vorkommen, dienen unserem Schutz. Wer die Warnung vor unnötigen Sozialkontakten ignoriert oder konterkariert, gefährdet sich und vor allem andere.

Um es deutlich zu sagen: Es muss jetzt einfach mal für eine Weile ohne gehen! Ohne Fitnessstudio, ohne den abendlichen Restaurantbesuch, ohne die geplante Osterreise und ohne die große Familienfeier zu Omas Geburtstag. Nur dann haben wir wenigstens noch eine Restchance, Verhältnissen wie in Italien, Frankreich oder Spanien zu entgehen. Dort gibt es mittlerweile weitgehende Ausgangssperren, das öffentlich Leben liegt komplett lahm, und die Menschen dürfen die Häuser nicht mehr verlassen.

Seien Sie vorsichtig und vernünftig

Soweit muss es nicht kommen, aber die Lage ist bedrohlich. Die Zahl der Infizierten steigt weiter, der Höhepunkt der Corona-Krise ist in Deutschland noch längst nicht erreicht. Deshalb: Seien Sie vernünftig, seien Sie vorsichtig und – vor allem – bleiben Sie gesund.

Von Bodo Krüger