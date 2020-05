Corona: Droht dem Knabenchor das Aus?

Hannover

Eigentlich hätte Hannovers Knabenchor in diesem Jahr mit vielen Highlights sein 70-jähriges Bestehen feiern wollen. Doch die Corona-Pandemie durchkreuzte die Pläne. Die NP sprach mit Burkhard Guntau, Vorsitzender des Trägervereins des Chores.

Wie hart hat Corona den Knabenchor getroffen?

Ganz elementar. Seit März ruht unser Proben- und Konzertbetrieb. Da es vollkommen unmöglich ist, direkte Proben zu machen, versuchen wir nun mit Online-Kursen zu überbrücken. Außerdem hat uns das Virus in unserem Jubiläumsjahr getroffen und damit viele Pläne zunichte gemacht. Unsere China-Reise haben wir abgesagt, auch die geplanten gemeinsamen Auftritte mit den fünf größten anderen Knabenchören Deutschlands können nicht stattfinden. Denn auch in Leipzig, Dresden, Windsbach, Regensburg und Stuttgart hat man dieselben Probleme wie hier bei uns. Es schmerzt mich sehr, wie hart der Knabenchor getroffen wurde. Es ist eine Tragödie, die sich gerade abspielt. Da kommen wir nur gemeinsam durch.

Sie haben inzwischen Onlineunterricht für die Sängerknaben eingerichtet. Wie läuft das konkret ab?

Wir haben dafür ein Studio eingerichtet. Dort sind die künstlerischen Mitarbeiter und versuchen, mit den Chorknaben zu üben – so gut das eben auf diesem Wege geht. Die jüngeren Sänger der Vorklasse werden extra betreut, sie erhalten wöchentliche Arbeitsblätter und Lernvideos, während die Großen virtuell proben. Der Chorleiter sitzt dabei am Klavier und gibt den Jungen Anweisungen. Die Art der Chorproben ist natürlich etwas völlig anderes, aber was bleibt uns in der Krise anderes übrig.

Wann wird der Knabenchor wieder gemeinsam proben?

Das Chorsingen gehört zu den gefährlichsten Dingen, wenn es um die Verbreitung des Virus geht. Die Ansteckungsgefahr ist beim Singen einfach sehr groß. Von daher ist es momentan völlig ausgeschlossen, gemeinsam zu proben, das gilt genauso für Konzertauftritte, die alle ausfallen müssen. Wir haben eine Fürsorgepflicht für die Knaben, können nicht waghalsig ihr Leben aufs Spiel setzen. Solange es keinen Impfstoff gibt, der zuverlässig vor Covid-19-Infektionen schützt, wird nicht gemeinsam geprobt.

Und wann genau rechnen Sie damit?

Wir vertrauen alle darauf, dass es zum Jahresende so weit sein könnte. Es wird nun international mit Hochdruck an einem Impfstoff geforscht, das stimmt uns zuversichtlich. Dann könnten wir vielleicht sogar unsere Adventskonzerte spielen.

Sind Sie da nicht zu optimistisch? Es gibt auch andere Stimmen, die rechnen erst in ein bis zwei Jahren mit einem verlässlichen Impfstoff.

Es stimmt, dass heute noch völlig ungewiss ist, wann der Impfstoff wirklich da sein wird. Aber ich möchte nicht zu sehr an diesen Worst-Case-Fall denken.

Was würde denn eine ein- bis zweijährige Zwangspause für die Zukunft des Knabenchores bedeuten?

Je länger die Pause dauert, desto ungewisser wird unsere Zukunft. Im schlimmsten Fall könnte es sogar das Ende des Knabenchores bedeuten. Wir sind auch ein Wirtschaftsbetrieb, alle Einnahmen durch Konzerte sind weggebrochen. Wir hoffen daher sehr, dass uns möglichst viele Sänger auch bei einer längeren Unterbrechung die Treue halten, da wir mehr denn je auf die Beiträge für den Unterricht angewiesen sind.

Von Britta Lüers