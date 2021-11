Hannover

Polizei, Stadt Hannover und Region erhöhen den Druck auf Gewerbebetriebe und Gastronomie in Hannovers Innenstadt. Am Montag haben Beamte, Angestellte von Stadt und Region die Einhaltung der Corona-Verordnung kontrolliert. Wie viele Verstöße festgestellt wurden, will die Polizei am Dienstag bekannt geben. Am Montagmittag waren es nach Polizeiangaben „Ordnungswidrigkeitenverfahren im mittleren einstelligen Bereich“. Deutlich wurde bei der Schwerpunktkontrolle allerdings, dass noch Aufklärungsbedarf beim Personal zu herrschen scheint.

Gegen 10.30 Uhr betreten Polizistinnen sowie eine Angestellte der Region einen Döner-Imbiss an der Schillerstraße. Durch die Eingangsfront ist zu sehen, dass sich nur die beiden Mitarbeiter im Lokal aufhalten – mit Masken. Drinnen verlangen die Kontrolleure sogleich Impf-, Genesungsnachweis oder einen aktuellen Corona-Test. Außerdem wollen sie das Hygienekonzept und die Kontaktnachverfolgung überprüfen. Die beiden Angestellten können zwar ihre Nachweise vorzeigen, doch schnell wird deutlich, dass ihnen ihre Pflichten nicht bewusst sind.

Gastronomen müssen auf die 2-G-Regel hinweisen – hier ein improvisierter Aushang. Quelle: Nancy Heusel

Polizei nimmt Ordnungswidrigkeiten wegen 2-G-Verstößen auf

Der Polizeikommissar klärt geduldig darüber auf, dass Gäste ebenfalls ihren 2-G-Nachweis vorzeigen müssen. Außerdem führt der Imbiss weder eine schriftliche Kontaktnachverfolgung noch geschieht das über die Luca-App. „Sie sind hier der Chef, sie müssen das kontrollieren“, sagt der Beamte. „Das mache ich“, sagt der Angestellte und lässt sich noch einmal die Corona-Regeln erklären.

Währenddessen fällt der Regionsmitarbeiterin auf, dass am Eingang nicht der erforderliche Hinweis auf die 2-G-Regel hängt. Sie instruiert den Angestellten, Stift und Zettel zu holen. „Hier gilt“, diktiert sie langsam, „die 2-G-Regel.“ Kurz darauf hängt ein dünn mit Kugelschreiber beschriebenes DIN-A4-Blatt mit besagtem Satz im Fenster. Die Schrift ist klein und kaum zu entziffern. „Geben Sie die Regeln weiter“, sagen die Kontrolleure beim Verlassen des Ladens. „Es wird ernst.“ Dann notieren sie die Ordnungswidrigkeiten.

Die Polizei fährt am Kröpcke vor. Quelle: Nancy Heusel

2-G-Regel in Hannover: Gibt es ein Problem mit der Sprachbarriere?

Die Polizei hat in den vergangenen Tagen die Kontrollen in der City ausgeweitet. Auf dem Weihnachtsmarkt, in Friseur- und Shisha-Geschäften. Auch dort wurden Verstöße festgestellt. Bei einem Friseur wurde sogar Glasreiniger statt Desinfektionsmittel verwendet. Die Kontrolleure berichten von Wortgefechten mit Inhabern. Zudem gebe es immer wieder Probleme mit der Sprache.

Für die Region ist das kein Argument, um Verstöße hinzunehmen. „Die Region hat auf Hannover.de ein umfangreiches Angebot in leichter Sprache“, sagt Sprecher Christoph Borschel. „Diese lassen sich mit gängigen Übersetzern auch sehr einfach in die jeweils gewünschte Sprache übersetzen.“ Regionspräsident Steffen Krach sagt dazu: „Bei Geschäftstreibenden gehe ich davon aus, dass diese in der Lage sind, die Regeln zu verstehen.“ Bei der Polizeidirektion Hannover könne man keine Aussage dazu machen, ob und inwiefern sprachliche Barrieren als Grund für die Nichteinhaltung der Corona-Vorgaben ausschlaggebend sind, sagt Sprecher Marcus Schmieder.

Polizisten kontrollieren in einer Bäckerei. Quelle: Nancy Heusel

Gastronomen kritisieren Aufwand – und wollen schließen

„Ich finde das alles arg kompliziert“, sagt Yvonne Katzmann, die in Bahnhofsnähe in einem Schnellrestaurant arbeitet. Es seien noch nicht alle Angestellten durchgeimpft, deswegen müssen sie jeden Tag vor Arbeitsantritt einen Test machen lassen und auf der Arbeit vorlegen. Celal Kilic, der ein Restaurant am Steintor betreibt, macht sich Sorgen um seine Kundschaft. Aufgrund von 2G kommen weniger Kunden. „Wenn 2-G-plus kommt, machen wir zu“, kündigt er an. Das Geschäft würde sich schon jetzt nicht mehr lohnen.

Auch in weiteren Gastrobetrieben stellen die Kontrolleure Verstöße fest. In einem Lokal am Steintor wird die Kontaktnachverfolgung schriftlich auf einzelnen Formularen festgehalten. Abgelegt sind Dutzende Blätter in einem Karton. Die Regionsmitarbeiterin möchte die Liste der Restaurantbesucher vom Vorabend sehen. Der Inhaber wühlt und blättert. Ein Mitarbeiter hievt einen weiteren Stapel mit Formularen hervor. Es sind Hunderte – und eine plausible Sortierungsmethode ist nicht erkennbar. Über drei Wochen müssen die Formulare nachweisbar sein. „Da suchen Sie ja ewig“, sagt ein Polizist.

Unsicherheit bei Händlern: 3G, 2G oder 2-G-plus?

Die Polizeibeamten geben dem Gastronomen geduldig Tipps für die Sortierung. Der Inhaber solle sich Aktenordner besorgen und die Nachverfolgungsblätter in chronologischer Reihenfolge abheften. Der Wirt stimmt heftig zu. Draußen auf der Straße werden die Kontrolleure vom Besitzer eines Juweliergeschäfts angesprochen. Was denn für Regeln in seinem Laden gelten würden – 3G, 2G oder 2-G-plus? Die Regionsmitarbeiterin und die Polizisten erklären es bereitwillig.

Von Manuel Behrens