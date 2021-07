Corona-Kontrollen in Hannover: Wieder Flaschenwurf auf Polizisten an der Hoppenstedtwiese

Hannover

Die Corona-Infektionen in der Region Hannover nehmen zu – und die Polizei zieht die Zügel wieder an: Am Wochenende gab es deshalb an beliebten Party-Treffpunkten in der Landeshauptstadt Kontrollen. Dabei kam es an der Hoppenstedtwiese (Südstadt) erneut zu einem Zwischenfall, bei dem ein Streifenwagen beschädigt wurde.

Die Beamten überprüften nicht nur Partygänger an der Hoppenstedtwiese, sondern auch Feiernde in Linden-Nord. Am Freitagabend hatten sich etwa 100 Personen an der Hoppenstedtwiese versammelt. Einsatzkräfte wiesen die zumeist jungen Leute gegen 22 Uhr auf die Einhaltung der Hygiene-Bestimmungen und Abstandsregeln hin.

Hoppenstedtwiese: Hier kam es bei einer Open-Air-Party am Freitagabend zu einem erneuten Angriff auf Polizisten. Quelle: Elsner

Dabei warf ein Unbekannter eine Flasche. Getroffen wurde ein Streifenwagen, bei dem ein Blaulicht zu Bruch ging. Bereits in der vergangenen Woche war es zu einem ähnlichen Angriff gekommen.

Der Täter konnte am Freitagabend unerkannt entkommen. Die Polizei ermittelt wegen Landfriedensbruchs. Wer Hinweise auf den Flaschenwerfer geben kann, sollte sich unter Telefon 0511/1093217 melden. Gegen 0.30 Uhr räumten die Einsatzkräfte die Party-Wiese – ohne weitere Zwischenfälle.

300 Partygänger an der Limmerstraße

Im Bereich Linden-Nord gab es am Sonnabendabend und in der Nacht zu Sonntag ebenfalls Corona-Kontrollen. An der Limmerstraße feierten bis zu 300 Partygänger. Ruhestörungen wurden von den Einsatzkräften unterbunden.

Am Küchengarten, an der Dornröschenbrücke, am Pfarrlandplatz, Peter-Fechter-Ufer und Weddigenufer hatten sich jeweils rund 100 Feiernde getroffen. Laut Polizei reagierten nahezu alle Personen auf Ansprache kooperativ und hielten sich an geltende Hygiene-Vorschriften. Ruhestörungen wurden eingestellt.

Von Britta Mahrholz