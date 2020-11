Polizeibeamte haben erneut vor allem in Fußgängerzonen in Hannover und in Umland-Städten die Einhaltung von Corona-Maßnahmen kontrolliert – und wiederholt zahlreiche Verstöße festgestellt. Ein 70-Jähriger wurde in Hannover gegen die Beamten sogar gewalttätig und in einer Kita in Langenhagen arbeitete ein positiv getesteter Erzieher.