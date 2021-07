Hannover

Die Polizei und der Ordnungsdienst der Stadt Hannover haben am Wochenende die Einhaltung der Corona-Regeln in Diskotheken und Bars kontrolliert. Ergebnis laut der Polizeiinspektion: zahlreiche Verstöße etwa gegen die Maskenpflicht, zu viele Menschen anwesend, zu viele ohne den erforderlichen Corona-Testnachweis – und ein widerspenstiger Diskjockey. Drei Diskotheken seien daher geschlossen worden.

In der hannoverschen Altstadt habe es in den Abendstunden „diverse Bürger- und Sensibilisierungsgespräche“ in den Lokalitäten gegeben – die seien „von hohem Verständnis für die Maßnahmen“ geprägt gewesen, loben Polizei und Ordnungsdienst. Ein Betrieb in der Kramerstraße habe um 22.30 Uhr schließen müssen, weil gegen baurechtliche Auflagen verstoßen worden sei und kein Hygienekonzept vorgelegen habe.

Anders verlief es bei einigen Bars und Diskotheken in der umliegenden Innenstadt.

Shisha-Bar überfüllt

Gegen 23.30 Uhr war laut Polizei eine Shisha-Bar in der Nikolaistraße (nahe des Astor-Kinos) deutlich überfüllt, seien die Abstände nicht eingehalten worden. Daher seien Auflagen für die Betriebsfortführung verfügt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden. Überdies seien Brandschutzmängel festgestellt worden, die zum Teil jedoch umgehend beseitigt worden seien.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Erst Hochzeitsfeier unterbrochen ...

Gegen 20 Uhr hatte laut dem Polizeibericht in der Otto-Brenner-Straße in einer Shisha-Bar mehr als die Hälfte einer Hochzeitsgesellschaft keinen erforderlichen Covid19-Test gemacht. Die Einsatzkräfte hätten die Veranstaltung unterbrochen und die Tests im Freien nachholen sowie Kontaktdaten nacherheben lassen. Alle Beteiligten hätten sich „ausgesprochen kooperativ“ gezeigt. Gegen den Veranstalter sei ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden und habe man unversteuerten Wasserpfeifentabak beschlagnahmt – darum laufe jetzt auch ein Steuerstrafverfahren.

... dann Bar geschlossen

Gegen 1 Uhr sei die Shisha-Bar erneut kontrolliert worden. Nach der Hochzeitsfeier war der Barbetrieb normal geöffnet. Wieder hätten die Einsatzkräfte diverse Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen festgestellt und darum ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Abstände zwischen den Tischen seien im Anschluss vergrößert worden.

Neues aus der Gastro-Szene Die Neuigkeiten rund um Hannovers Gastronomie-Szene jeden Donnerstag gegen 12 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kein Konzept – Bar dicht

Auch in der Lavesstraße fehlte einer Bar laut dem Bericht das erforderliche Hygienekonzept. „Im Einvernehmen mit dem Verantwortlichen“ habe die Polizei den Betrieb bis zur Erstellung des Konzepts eingestellt. Gegen den Betreiber laufe ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Türsteher muckt auf

Gegen 2 Uhr kontrollierte die Polizei eine Diskothek in der Reitwallstraße im Steintorviertel. Diese sei stark überfüllt gewesen, die Gäste hätten keine Abstände eingehalten und keine Masken getragen. Darüber hinaus sei das Hygienekonzept unvollständig gewesen und der Zugang durch den Betreiber nur unzureichend gesteuert. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet und die vorläufige Betriebsschließung verfügt. Im Zuge der Maßnahmen habe ein Türsteher versucht, die Einsatzkräfte einzuschüchtern. Bei ihm sei ein Messer gefunden und beschlagnahmt worden. Der Mann habe einen Platzverweis erhalten.

Nur sechs von über 100 erfasst

In einer Diskothek in der benachbarten Scholvinstraße, ebenfalls nahe des Steintorplatzes, waren laut Polizei „zum wiederholten Mal deutlich zu viele Personen, auch die Maskenpflicht wurde nicht eingehalten“ Zudem sei von den mehr als 100 Gästen nur von sechs Personen die Kontaktdaten nachvollziehbar erhoben gewesen. Der Betrieb sei bereits mehrfach nach massiven Verstößen geschlossen worden - was „auch in dieser Nacht notwendig war“.

Die wichtigsten Nachrichten aus Hannover als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 15 Uhr ihren personalisierten Newsletter mit den Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Hannover. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Steintor-Disko: Letzte Warnung

Während einer weiteren Kontrolle einer Diskothek in der Scholvinstraße gegen 3 Uhr hielten sich nach Polizeiangaben auch einige Feiernde nicht an die Corona-Regeln. Der Betreiber habe die Kontaktdaten nicht ausreichend erhoben, weshalb ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Schließung bei erneuter Zuwiderhandlung angedroht worden sei.

Diskjockey droht Schläge an

Der Diskjockey (DJ) habe dabei über die Musikanlage seinen Unmut über die Kontrolle deutlich gemacht und sich zunächst geweigert, eine Maske zu tragen. Der 53-jährige habe den Einsatzkräften Schläge angedroht, weshalb sie ihn unter Gegenwehr aus der Diskothek getragen und mit zur Polizeidienststelle genommen hätten. Dort habe ein Atemalkoholtest den Wert von 1,6 Promille ergeben. Der widerspenstige DJ habe durch die polizeilichen Maßnahmen leichte Verletzungen erlitten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte habe er gehen dürfen.

Von Ralph Hübner