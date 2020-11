Hannover

Auch am Wochenende war die Polizei erneut in Hannover, Burgdorf, Barsinghausen, Steinhude und Garbsen auf Streife, um die Einhaltung der Corona-Auflangen zu kontrollieren. Dabei stießen die Beamten auf mehrere Ansammlungen von Menschen und Feiern, die den Vorgaben nicht entsprachen. Sie wurden aufgelöst, Platzverweise erteilt und Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Erneut wies die Polizei auch bei größerem Andrang per Lautsprecherdurchsagen auf die Regelungen hin, etwa an der Limmerstraße oder in Steinhude.

Nach einem Zeugenhinweis kontrollierten die Einsatzkräfte gegen 13.35 Uhr ein Lokal an der Justus-Garten-Brücke in der Calenberger Neustadt. Das Lokal war zwar geschlossen, trotzdem traf die Polizei mehrere Personen an, die dort gegen die Corona-Bestimmungen verstießen. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet. Unter anderem wurde bei der Kontrolle auch ein Fahrrad sichergestellt, bei dem es sich womöglich um Diebesgut handelt.

Lautsprecherdurchsagen auf dem Skatepark

Rund um einen Skaterparcours und einen Basketballplatz an der Auestraße in Linden herrschte gegen 15.25 Uhr „eine hohe Frequentierung“, wie die Polizei mitteilt. Mit Lautsprecherdurchsagen wurden die Personen an die Corona-Regelungen erinnert. 40 Personen mussten die Polizisten persönlich ermahnen.

Auf eine 20-köpfige Personengruppe stießen die Beamten um 16 Uhr beim Sportleistungszentrum in Hannover. Auch sie wurden aufgefordert, die Abstände zu wahren. Die Beamten wiesen dabei noch einmal darauf hin, dass hier maximal zwei Personen zeitgleich trainieren dürfen.

Eine gute halbe Stunde später ging die Polizei einem Hinweis zu Verstößen in einem Friseursalon am Marstall in Hannover nach. „Bei Eintreffen der Kräfte entfernte sich eine unbestimmte Anzahl an Personen“, so Sprecher Michael Bertram. Der Inhaber des Geschäfts wurde ermahnt.

Fast zeitgleich schritt die Polizei am Schillerdenkmal in der Georgstraße ein: Eine größere Gruppe hatte sich dort um einen Straßenmusiker herum versammelt. Rund 80 Zuschauer wurden angetroffen und angesprochen, mehrere Verfahren eingeleitet.

Auch in Laatzen hatte die Polizei mit Corona-Verstößen zu tun: Kurz nach 18.30 Uhr wurden der Polizei in Laatzen etwa 20 Jugendliche gemeldet, die sich bei einer Schule an der Wülferoder Straße versammelt hatten. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte noch auf acht Personen. Alle erhielten Platzverweise und es wurden zudem Verfahren eingeleitet, weil sie sich nicht an die Corona-Beschränkungen gehalten hatten.

Die Kontrollen zogen sich bis in die Nacht hinein – und zwar bis in die privaten Räume: Um 22.35 Uhr wurden Polizisten zu einer Party in einer Wohnung an der Schulenburger Landstraße in Vinnhorst gerufen. Sieben Personen feierten vor Ort, gegen alle wurden Verfahren eingeleitet. Der Hinweis war dabei von einer zur Party eingeladener Person gekommen, die aufgrund der Coronabeschränkungen aber nicht hingegangen war.

Mann in Steinhude flüchtet mit dem Fahrrad vor Kontrolleuren

In Garbsen und Burgdorf wurden am Wochenende ebenfalls diverse Kontrollen durchgeführt. Etwa am Bahnhof Bissendorf: Dort traf die Polizei am Nachmittag auf drei Personen, die sich nicht an die geltenden Corona-Beschränkungen hielten. Gegen sie wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Bereits am Morgen erhielten die Beamten Hinweise auf eine Feier in Stehlingen. Vor Ort trafen die Polizisten 50 Teilnehmer an. Es handelte sich um eine private Trauerfeier. Bei 39 Personen stellten die Beamten Verstöße fest, Verfahren wurden eingeleitet.

In Steinhude, vor allem im Bereich der Promenade, herrschte am Samstagnachmittag großer Andrang. Die Polizei kontrollierte und erinnerte per Lautsprecher an die Einhaltung der Regeln. Ein Mann versuchte sich dabei der Kontrolle zu entziehen und flüchtete auf dem Fahrrad. Der Mann konnte zwar durch Beamte gestoppt werden, ein Polizist wurde dabei jedoch leicht verletzt.

Einem Hinweis auf eine Gartenparty in Barsinghausen gingen die Einsatzkräfte gegen 18.15 Uhr nach. Bei einer ersten Überprüfung konnten keine Personen festgestellt werden. Bei einer zweiten Kontrolle gegen 19.40 Uhr stießen die Beamten jedoch auf vier Personen aus verschiedenen Haushalten. Gegen sie wurden Verfahren eingeleitet.

Gegen 20.25 Uhr erhielt die Polizei einen Hinweis auf eine Gruppe, die sich auf einem Parkplatz in Barsinghausen getroffen haben soll. Vor Ort stellten die Beamten drei Personen aus drei verschiedenen Haushalten fest. Auch hier wurden die entsprechenden Verfahren eingeleitet.

Jugendliche wollen mit Einkaufswagen voller Alkohol in den Wald

Gegen 21.15 Uhr sah eine Zeugin in Wunstorf, wie eine Gruppe Jugendlicher mit einem mit alkoholischen Getränken gefüllten Einkaufswagen auf einem Waldweg in Richtung eines Wasserwerks rollten. Im Bereich der „Köhlerhütte“ stießen die Beamten auf mehrere Personen, einige von ihnen flüchteten, als sie den Streifenwagen sahen, in den angrenzenden Wald. Diverse Flaschen mit hochprozentigem Inhalt wurden sichergestellt.

Auf eine größere Feier aufmerksam gemacht wurden Beamte auch in Burgdorf. Auch hier flüchteten einige Partygäste, als die Polizei vor Ort eintraf. Die übrigen Anwesenden wurden kontrolliert. 40 Platzverweise mussten die Beamten aussprechen.

Von Simon Polreich