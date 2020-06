Hannover

Wochenlang ruhte auf manchen Klinikstationen im Land der Operationsbetrieb. Planbare und nicht dringliche Operationen wurden aufgeschoben, um Platz für Intensivbetten zu schaffen. Zu groß war die Angst, dass das Sars-CoV-2-Virus in Deutschland ähnliche Folgen wie in Norditalien haben könnte. Mit allen Mitteln wurde auch in Hannover versucht, einen Kollaps des Gesundheitssystems zu verhindern – bislang mit großem Erfolg.

40 Prozent der Operationen wurden verschoben

Allmählich schalten die Kliniken wieder auf Normalbetrieb um. Doch bis alle verschobenen Operationen und Behandlungen nachgeholt sind, wird es dauern. Forscher der Fachhochschule Köln haben hochgerechnet, dass in Deutschland aufgrund der Pandemie bis zu 1,6 Millionen operative Eingriffe aufgeschoben wurden. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft schätzt, dass bis zu 40 Prozent aller Eingriffe von März bis Ende Mai vertagt wurden. Und nach NP-Recherchen ist es für Patienten noch immer schwierig, Behandlungstermine in Hannovers Kliniken zu bekommen, wenn sie kein akuter Notfall sind.

Auch in der MHH waren es weniger Patienten

Auch in der Medizinischen Hochschule Hannover ( MHH), wo seit Beginn der Pandemie knapp 60 Covid-19-Patienten stationär behandelt werden mussten, wurden die Ambulanzen geschlossen und geplante OPs abgesagt. Dass Patienten möglicherweise nur deshalb starben, weil Corona-Infizierte in der Klinik wochenlang Vorrang hatten, glaubt man dort nicht. Sprecher Stefan Zorn: „Wir sind eine hochschulmedizinische Einrichtung der Maximalversorgung und behandeln extrem viele schwer erkrankte Patienten. Daher ist auch seit März die Zahl der in der MHH stationär behandelten Patienten nie unter ein Niveau von 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gesunken. Allerdings haben einige Patienten aus eigenem Entschluss Therapien nicht wahrnehmen wollen.“ Auch die Zahl der Operationen während dieser Zeit habe bei Zweidrittel der Normalauslastung gelegen.

Hat Corona zu weniger Krebsdiagnosen geführt?

Bereits Anfang Mai hatte die Deutsche Krebshilfe Alarm geschlagen, dort sah man die Versorgung von Krebspatienten in der Corona-Krise in Gefahr. MHH-Sprecher Zorn hält diese Sorge für sein Haus für unbegründet: „Alle nicht aufschiebbaren Krebsbehandlungen wurden auch im März und April durchgeführt und wurden wie Notfälle behandelt.“ Unbeantwortet ließ Zorn jedoch die Frage, ob während der Pandemie seltener Krebsdiagnosen in der Hochschule entdeckt wurden. Allerdings teilte er mit, dass sich die Zahl der Herzinfarkt – und Schlaganfallpatienten wieder normalisiert habe. Zu Beginn der Krise zählte die Klinik mehr als 50 Prozent weniger Patienten im Vergleich zu den Vor-Corona-Monaten.

Diakovere-Kliniken vergeben Termine nur nach „Dringlichkeit“

Auch in den Diakovere-Kliniken kehrt langsam Normalität zurück. Es gebe ausreichend Kapazitäten für Covid-19- und Nicht-Covid-19-Patienten, so Sprecherin Dunja Rose: „Auswirkungen auf Patienten hat das nicht, auch finden alle Operationen und Behandlungen statt.“ Allerdings erfolge die Terminvergabe derzeit „nach medizinischer Dringlichkeit“. Doch Rose betont: „Auch während der Corona-Pandemie wurden unter Berücksichtigung der gültigen Auflagen alle Notfälle behandelt sowie alle medizinisch dringenden Behandlungen durchgeführt.“ Zu keinem Zeitpunkt sei es hier zu Einschränkungen gekommen. Doch wie sich die Patientenzahlen 2020 im Vergleich zum Vorjahr entwickelt habe, werde erst der Jahresbericht zeigen.

Von Britta Lüers