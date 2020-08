Hannover

Warum blutsaugende Zecken ein wichtiger Bestandteil der Natur sind, wie aus Gras Milch wird, warum der Himmel blau ist, wie Roboter laufen oder auch ein ganz ungewöhnliches Hörerlebnis – auf solche Entdeckungen und Erfahrungen müssen in diesem Jahr wissbegierige Kinder verzichten: Die KinderUniHannover (KUH) für acht- bis zwölfjährige Mädchen und Jungen fällt nach einer Mitteilung der Veranstalter in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie aus.

Die Vorlesungsreihe gehört seit 17 Jahren ins Veranstaltungsprogramm der hannoverschen Hochschulen, beteiligt sind die Medizinische Hochschule Hannover ( MHH), die Leibniz Universität Hannover (LUH), die Hochschule Hannover (HsH), die Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover ( TiHo) und die Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover (HMTMH).

Muss man vor Zecken Angst haben? TiHo-Professorin Christina Strube zeigt Cosima Hasselmann (8, von links), Joscha Lange (9) und Ronja Raue (6) echte Blutsauger.. Quelle: Katrin Kutter

Die Entscheidung, die Veranstaltung in diesem Wintersemester abzusagen, fällten die Organisatoren vor dem Hintergrund der kaum zu überwindenden Schwierigkeit, die wegen der Corona-Pandemie erforderliche Hygieneregeln umzusetzen. Die beteiligten Hochschulen „sehen unter den gegebenen Umständen leider keine Möglichkeit, so vielen Kindern wie in den Vorjahren Zugang zu ihren Hörsälen zu ermöglichen“. Ein Trost bleibt für die Nachwuchsforscher: „Sollte es im nächsten Jahr wieder möglich sein, wird es in gewohnter Weise eine Vorlesungsreihe der KinderUniHannover (KUH) geben“.

Weitere Informationen im Internet unter www.kinderuni-hannover.de .

Von mlg