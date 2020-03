Fragen stellen, Antworten notieren: Zum Auftakt des 13. NP-Grundschulprojekts schlüpften am Montag 13 Viertklässler der Grundschule Poggenhagen in die Reporterrolle. Im Funkhaus von „Radio ffn“ bekamen die Schüler spannende Einblicken in die Radiowelt – und durften sogar das Morningshow-Team ausfragen.