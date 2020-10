Hannover

Auf diese Zahl schaut die ganze Region mit Sorge. Vom Sieben-Tage-Inzidenzwert hängt ab, wo und in welchem Maß strengere Corona-Regeln aufgestellt werden. Doch wer sich über die Zahlen informieren will, bekommt je nach Behörde unterschiedliche Angaben. Warum ist das so? Und welche Zahl ist für die Landesverordnung nun verbindlich?

Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Menschen sich in einem bestimmten Gebiet innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohner mit dem Virus infiziert haben. Das Gesundheitsamt der Region gab diesen Wert am Freitagmittag mit 49,5 an, das Landesgesundheitsamt (NLGA) hatte am Morgen hingegen die Zahl 48,5 veröffentlicht. Auf der Homepage des Robert-Koch-Institutes ( RKI) lag sie bei 47,8.

Sperrstunde ab 23 Uhr in Hannover

Unterschiede, die zumindest für die Anordnung einer Sperrstunde nicht mehr entscheidend sind. Mit der neuen Landesverordnung, die am Freitag in Kraft trat, gilt diese schon ab der 35er-Marke. In der Region Hannover müssen ab sofort somit alle gastronomischen Betriebe zwischen 23 und 6 Uhr geschlossen bleiben. Das Gesundheitsamt hätte „in begründeten Ausnahmefällen auch eine abweichende Regelung“ treffen können, sah dazu aber keinen Anlass. Auch weil spätestens mit Erreichen der 50er-Marke selbst diese Einschränkung wegfällt.

Angaben des Landesgesundheitsamtes zählen

Entscheidend für die Anordnung neuer Regeln sind ab sofort nur noch die Inzidenzwerte des Landesgesundheitsamts (NLGA). Das hat das Land in seiner neuen Verordnung festgelegt. Für Hannover und das Umland heißt das: Selbst wenn die Region theoretisch schon früher das Überschreiten der 50er-Marke vermeldet, treten Maßnahmen erst dann in Kraft, wenn auch beim NLGA die Ampel auf Rot schaltet.

Warum täglich überhaupt unterschiedliche Zahlen kursieren, hat zwei Gründe. „Zum einen liegt das an unterschiedlichen Meldezeitpunkten“, erklärt Regionssprecher Christoph Borschel. Wenn die Region morgens ihre Zahlen an das NLGA übermittelt, läuft die Erfassung für die eigene Tagesstatistik noch einige Stunden weiter. „Unsere Daten sind also aktueller“ so Borschel. In Zeiten kontinuierlich steigender Infektionen erklärt sich somit auch, warum der Wert der Region in der Regel höher ausfällt.

Abweichung in der Bevölkerungsstatistik

Dazu kommen in Teilen leicht abweichende Bevölkerungsstatistiken. Auch hier sind die Daten der Region nach eigenen Angaben genauer, „bis auf die letzte Kommastelle genau“, betont Borschel. Wenn in Uetze hingegen 20.584 Einwohner auf 20.580 abgerundet werden, könne das bei 21 Kommunen in Summe eben zu Abweichungen bei der Inzidenz-Berechnung führen.

Die Region wird jedenfalls auch weiterhin ihre Zahlen veröffentlichen. Zumal nur hier die Werte aller Kommunen einzeln aufgeführt werden. In der Landeshauptstadt lag der Inzidenzwert am Freitag bereits über der 50er Marke (51,7). Am höchsten lag er mit 104,5 in Wennigsen, was bei 18 Infizierten aber auch der vergleichsweise geringen Einwohnerzahl geschuldet ist.

Von André Pichiri