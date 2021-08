Hannover

Die Inzidenz in der Region Hannover steigt: Am Montag lag der Wert laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 39,2 und damit deutlich über der Sieben-Tage-Inzidenz des Landes (25). Weil noch immer die aktuelle Corona-Verordnung gilt, drohen der Region nun Verschärfungen. In der kommenden Woche will die Landesregierung aber ein neues Regelwerk vorstellen, in dem der Stufenplan nicht mehr berücksichtigt wird. Entsprechend zurückhaltend will die Region nun vorgehen.

„Wir wollen niemanden mit Regeln verwirren, die einige Tage später wegen der neuen Verordnung schon nicht mehr gelten“, sagte Christoph Borschel, Sprecher der Region, am Montag gegenüber der NP. Deswegen befinde man sich derzeit in der Abstimmung mit der Landesregierung. Zudem müsse geprüft werden, ob sich die Infektionen auf lokale Ausbrüche zurückführen lassen. So können laut der geltenden Verordnung Verschärfungen für die komplette Region verhindert werden. Christoph Borschel macht deutlich, dass sich die Menschen hauptsächlich im familiären Kontext infizieren.

Allgemeinverfügung muss am Mittwoch veröffentlicht werden

Für die verschärften Regeln ist entscheidend, dass die Inzidenz fünf Tage den Wert von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnenden überschreitet. Dabei zählen nicht nur die Werk-, sondern alle Wochentage. Damit am Donnerstag entsprechende Regeln gelten können, muss die Region am Mittwoch eine Allgemeinverfügung vorlegen. Die neue Verordnung der Landesregierung soll am 25. August, also eine Woche später, vorgestellt werden.

„Fakt ist, dass es eine geltende Verordnung gibt“, sagte eine Sprecherin des Sozialministeriums. Verschärfte Regeln könnten also trotz der Übergangsphase verhängt werden. In Wolfsburg wurde dies bereits getan. Laut der aktuellen Verordnung seien zudem Ausnahmen möglich.

Denn das aktuelle Regelwerk des Landes gibt den Kommunen mehr Handlungsspielraum bei der Entscheidung. Einzelne Bereiche wie Gastronomie, Tourismus und Handel können so von Verschärfungen ausgenommen werden.

Wie genau die kommende Verordnung aussehen soll, ist derzeit noch unklar. Laut der Staatskanzlei liegt bisher noch keine Entwurfsfassung vor. Jörg Mielke, Chef der Staatskanzlei, hatte in der vergangenen Woche aber bereits angekündigt, dass der Grundsatz eine ganz neue Philosophie sei: Mehr als die Hälfte der Menschen in Niedersachsen sei vollständig geimpft. „Damit sind weitgehende Einschränkungen verfassungs- und infektionsrechtlich nicht mehr zu rechtfertigen.“

FDP fordert Sondersitzung des Landtages

Weil sich das Land also vom Stufenplan verabschiedet, fordert FDP-Chef Stefan Birkner eine Sondersitzung des Landtages. „Eine öffentliche parlamentarische Debatte ist ein wesentlicher Beitrag für die Nachvollziehbarkeit und Akzeptanz der zur Bekämpfung der Pandemie ergriffenen Maßnahmen – auch in der Sommerpause.“

Die Grünen unterstützen die Forderung allerdings nicht. Helge Limburg, Parlamentarischer Geschäftsführer, sagte gegenüber der NP: „Die GroKo hat sich einem echten Parlamentsbeteiligungsverfahren in der Vergangenheit verweigert. Wir sehen nicht, dass sich das nun verändern könnte.“ Zudem sei es unrealistisch, dass das Parlament noch vor Inkrafttreten der Verordnung zusammenkomme. Wichtiger sei es deshalb in der Sondersitzung des Sozialausschusses am Mittwoch „fachlich“ darüber zu diskutieren.

Kritik: uneinheitliches Vorgehen der Länder sorgt für Verunsicherung

Helge Limburg äußerte aber auch Kritik am aktuellen Verfahren: „Wir befinden uns in der gleichen Situation wie zu Beginn der Pandemie. Jedes Land entwickelt nun wieder eigene Regeln.“ Das sei schon grundsätzlich fatal, aber treffe Niedersachsen besonders. Das Land hat bundesweit die meisten Nachbarn. Bund und Länder konnten sich in der Ministerpräsidentenkonferenz zu Beginn der vergangenen Woche nur auf die 3G-Regel ab einer Inzidenz von 35 verständigen. Neue Parameter für die Gefahrenbewertung wurden allerdings nicht einheitlich festgelegt.

