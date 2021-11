Hannover

Mehr als 37.000 Corona-Neuinfektionen in Deutschland am Freitag, ein Inzidenzwert von fast 170 – was bedeutet das für die Covid-Patienten und die Kliniken in der Region Hannover?

Wer sich nach der Lage auf den Intensivstationen erkundigt, stellt fest: Das Robert-Koch-Institut (RKI) sieht laut seinem für den bundesweiten Überblick erstellten DIVI Intensivregister in der Region schon an einigen Stellen einen Engpass: Rund 91 Prozent der Intensivbetten hier seien belegt, so die Datenlage am Freitagmorgen, von 356 seien noch 28 frei.

Der Anteil der Covid-Erkrankten auf den Intensivstationen wird mit 9,6 Prozent angegeben. Das seien 33 Covid-Patienten, von denen 23 invasiv beatmet werden müssten. Als ausgelastet in der zweiten invasiven Beatmungsstufe („High-Care“) meldet das RKI das Friederikenstift, Clementinenhaus, die Sophienklinik und vom Klinikum der Region Hannover die Häuser Siloah, Nordstadt und Lehrte.

Klinikum Region Hannover meldet keinen Engpass

Folgt man dem Klinikum der Region Hannover (KRH), ist das ein womöglich etwas verzerrtes Bild. Laut KRH-Pressesprecher Steffen Ellerhoff meldet das KRH dem RKI für dessen Auswertung gar nicht alle von dort gewünschten und über die laut Verordnung zu meldenden Daten – dazu fehle das Personal. Unklar sei auch, wie das RKI die erhaltenen Daten bewerte und daraus seine Darstellung ableite und veröffentliche. In den sieben KRH-Häusern sei die Versorgungsituation „insgesamt als gut beherrschbar zu bezeichnen“. Das medizinische Personal habe „gut zu tun, es gibt aber keinen Engpass. Null!“

In Zahlen: Anfang der Woche seien 33 Covid-Erkrankte in einer der sieben aufnehmenden regionseigenen Kliniken gewesen, 15 davon auf Intensivstation. Das sei recht stabil in den vergangenen Wochen, die Lage sei derzeit insgesamt „relativ kommod“. Während es vor der Pandemie etwas mehr als 100 Intensivbetten im KRH gegeben habe, sei es aktuell möglich, deren Zahl im Notfall auf über 200 zu erhöhen – zumindest technisch. Benötigtes Personal müsste dann aus anderen Bereichen abgezogen werden, und im Krisenfall würden auch jene per Crashkurs angelernt ,die nicht für Intensivmaßnahmen ausgebildet sind.

MHH ist eigentlicht „immer ausgelastet“

Für die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) meldet das RKI auf der dafür eingerichteten Internetseite alles im grünen Bereich. Doch die MHH sei „eigentlich immer ausgelastet“, erklärt Frank Lammert (55), Vorstand für Krankenversorgung an der Klinik: „Wir haben 170 Intensiv- und Überwachungsbetten in Betrieb, die sind alle belegt. Das ist ein dynamisches System, und das ist ausgelastet.“

Der begrenzende Faktor sei nicht die technische Ausstattung, sondern das verfügbare Personal. Das sei ohnehin schon sehr belastet, und es sei zunehmend weniger ausgebildetes Personal verfügbar – weil viele sich den Belastungen nicht mehr (weiter) aussetzen wollten und sich woanders eine Arbeit suchen. Die Kapazität ist laut Lammert anpassbar. Theoretisch könne man alle 1500 MHH-Betten auf intensiv umstellen. Das sei allerdings umso schwieriger, je schneller die Zahl der Corona-Infektionen steige.

Impfquote zu gering

Im Ländervergleich steht Niedersachsen laut Lammert ganz gut da, die augenblickliche Intensiv-Auslastung ist etwas geringer als im Bundesschnitt. Das liege an der im Vergleich zu manch anderen Ländern höheren Impfquote. Die Covid-Impfung ist dem Internisten „deshalb so wichtig“. Sie sei aber „noch nicht hoch genug“, um das medizinische Versorgungssystem so stabil zu halten, das es noch vernünftig arbeiten kann und nicht ins Chaos stürzt. Aktuell seien an der MHH 20 Covid-Patienten auf Intensivstation, davon müsse die Hälfte beatmet werden.

Appell des Regionspräsidenten

„Das Virus trifft nun vor allem die Ungeimpften und sorgt auch schon jetzt wieder für höhere Patientenzahlen in den Krankenhäusern. Rund 90 Prozent der Corona-Intensivpatientinnen und -Patienten sind ungeimpft“, sagt Regionspräsident Steffen Krach angesichts der Entwicklung und appelliert: „Eine hohe Impfquote verhindert eine Überlastung der Krankenhäuser. Deswegen ist es so wichtig, dass sich die Menschen impfen lassen und besonders Seniorinnen und Senioren schnell eine Drittimpfung bekommen.“

Klar ist sicher eines: Die derzeit ungebremst steigende Zahl an Neuinfizierten wird sich in etwa 14 Tagen auch im klinischen Alltag niederschlagen.

