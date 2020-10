Corona: Infizierter Arzt untersucht neun Bewohner in Altenheim in Hannover

Hannover

Corona-Alarm in einem Alten- und Pflegeheim in Hannover: Im „ Seniorendomizil Am Lönspark“ in Kirchrode stehen neun Bewohner unter Quarantäne. Die Betroffenen hatten in der vergangenen Woche Kontakt zu einem niedergelassenen Arzt, der inzwischen positiv auf Covid-19 getestet wurde. Laut Regionssprecher Christoph Borschel war bis Mittwoch in der Einrichtung an der Kühnsstraße aber niemand an Corona erkrankt.

Nach NP-Informationen hatte der Arzt aus Anderten am vergangenen Donnerstag Bewohner des „ Seniorendomizils Am Lönspark“ routinemäßig behandelt und untersucht. Zu diesem Zeitpunkt soll der Mediziner keine Corona-Symptome gehabt haben. Das soll sich am Wochenende geändert haben. Bei dem Doktor wurde ein Abstrich gemacht. Laut Borschel wurde dem Gesundheitsamt der Region am Montagmorgen mitgeteilt, dass der Arzt positiv auf Covid-19 getestet wurde.

Anzeige

Die Bewohner, die Kontakt mit dem infizierten Arzt hatten, sind seit Montag isoliert und warten auf ihren Corona-Test. Quelle: Dröse

Die von dem infizierten Mediziner untersuchten Bewohner der Einrichtung seien daraufhin „umgehend unter Quarantäne gestellt worden“. Bis Mittwoch wurde allerdings bei den neun Patienten noch kein Corona-Test gemacht: „Die Testungen wurden umgehend beauftragt, sie werden zeitnah erfolgen“, so Borschel.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Für das Personal des „ Seniorendomizils Am Lönspark“, das eine Anfrage der NP bislang unbeantwortet ließ, wurden vom Gesundheitsamt weder Quarantäne noch Corona-Tests angeordnet. Dies ist nicht notwendig, erklärt Borschel, weil „die Mitarbeiter und der infizierte Arzt einen Mund-Nasen-Schutz getragen haben“. Darüber hinaus hätten nur kurzzeitige Kontakte bestanden.

Nach Untersuchung Besuche von Angehörigen

Nach der Behandlung durch den Arzt am Donnerstag vergangener Woche hatte mindestens eine Bewohnerin der Einrichtung Besuch von Angehörigen. Sie müssen aus Sicht des Gesundheitsamtes nicht in Quarantäne oder getestet werden. Der Regionssprecher: „Nur die Bewohner, die Kontakt mit dem infizierten Arzt hatten, gelten als direkte Kontaktpersonen.“

Angehörige seien „Kontaktpersonen zweiten Grades“. Deshalb gebe es für sie zurzeit keine behördlichen Anordnungen.

Von Britta Mahrholz