Hannover

Nach einem kurzen Absacken steigen die Corona-Infektionen bundesweit und auch in der Region Hannover seit rund einer Woche wieder deutlich an. Stehen damit erfolgte und geplante Lockerungsschritte infrage? Die meisten Fachleute geben trotz der hohen Fallzahlen Entwarnung.

Regionspräsident fordert Impfpflicht

„Wir beobachten die Entwicklung mit Sorge. Ich bin dennoch davon überzeugt, dass es richtig war, die Öffnungsschritte zu vereinbaren“, sagt Regionspräsident Steffen Krach. Aber Mitte März sei die Pandemie nicht einfach weg. Deshalb müsse es auch nach dem 20. März möglich sein, Schutzmaßnahmen wie das Tragen von Masken oder regelmäßige Tests einzuführen. Außerdem spricht sich Krach noch einmal deutlich für die allgemeine Impfpflicht aus. „Wird sie nicht eingeführt, werden wir die Impflücke nicht schließen können. Dann drohen uns spätestens im Herbst wieder neue Corona-Wellen und Lockdown-Diskussionen.“

Inzidenz steigt seit einer Woche

In der Region Hannover hatte die Sieben-Tage-Inzidenz am 12. Februar mit 1561 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner den bisher höchsten Wert in der gesamten Pandemie erreicht und sackte danach bis Anfang März auf 1199 ab. Seit 2. März geht es aber wieder recht stetig aufwärts, am 8. März lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1327.

Ein einzelner Ausbruchsherd ist dabei nicht auszumachen. „Die Infektionen steigen tatsächlich wieder in der Breite“, sagt Regionssprecher Christoph Borschel. Und es treffe jetzt zunehmend auch wieder ältere Leute. Aktuell liegt der Altersmedian bei 32 Jahren, das bedeutet, die Hälfte der Infizierten ist unter, die anderen Hälfte über 32 Jahre alt.

Omikron-Variante beschleunigt Ansteckung

Wahrscheinlich lassen vor allem vermehrte persönliche Kontakte und eine höhere Übertragbarkeit der Omikron-Untervariante BA.2 die Infektionszahlen ansteigen. Davon geht der Landesvorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes Matthias Bernd aus. „Es bleibt abzuwarten, inwiefern sich dieser Trend bei steigenden Temperaturen verfestigt oder wieder in sinkenden Zahlen mündet“, sagt der Allgemeinmediziner.

Das Robert-Koch-Institut schätzt die Gefährdung durch Covid-19 weiter hoch ein. Menschen mit Dreifach-Impfung sind aber meist gut geschützt. Quelle: Robert Michael/dpa

Hausärzte: Viele meist milde Fälle

Die Mehrheit der Hausarztpraxen meldet aktuell sehr viele, aber vorwiegend milde bis moderate Omikron-Verläufe. Die geringe Krankheitsschwere führt der Verband auf die hohe Impfquote unter den Patientinnen und Patienten mit guter Hausarztbindung zurück.

„Die Gesamtinzidenzen entkoppeln sich zum Glück zunehmend von den Erkrankungen. Inzwischen sehen wir in den Praxen eine geringere Krankheitslast als bei einer Grippewelle“, sagt Berndt. Stand heute seien die geplanten schrittweisen Lockerungen deshalb angemessen. In Zukunft stelle sich auch die Frage, in welchem Ausmaß Testungen und Quarantäne aus medizinischer Sicht noch notwendig sind.

Das Klinikum Region Hannover behandelt aktuell noch 134 Patienten mit Covid-19. Quelle: Christian Behrens

Auch in den Krankenhäusern entspannt sich die Lage. Der Klinikverbund Diakovere meldet, dass seit Montag auf seinen Intensivstationen keine Corona-Patienten mehr liegen. Auf den Normalstationen bleibt die Zahl mit 25 Covid-Patienten stabil. In der Regel sind mindestens 80 Prozent der Infizierten nicht geimpft.

Beherrschbare Auslastung

Das Klinikum Region Hannover (KRH) berichtet von einer „hohen, aber gut beherrschbaren Auslastung“ mit insgesamt 134 Covid-19-Patienten. Nur ein geringer Teil sei wegen ihrer Corona-Infektion in Behandlung, die meisten wurden aufgrund einer anderen Erkrankung aufgenommen. Auf den Intensivstationen liegen derzeit nur sieben beatmete Covid-19-Patienten. Die Kranken, die wegen Covid-19 behandelt werden, sind überwiegend nicht oder nicht vollständig geimpft.

Mehr Arbeit mit Covid-Kranken

Der deutlich erhöhte Bedarf an Hygiene- und Isolationsmaßnahmen und die hohe Zahl an Corona-Kranken führt nach wie vor zu einer erhöhten Arbeitsbelastung für die Pflegekräfte. „Grundsätzlich blicken wir sehr wachsam auf die aktuellen Entwicklungen in Niedersachsen und in unserem Versorgungsgebiet“, sagt ein KRH-Sprecher. Denn auch die Beschäftigten sind von der aktuellen Omikronwelle betroffen. Der Krankenstand sei hoch.

Die Medizinische Hochschule Hannover behandelt rund 30 bis 35 Patienten mit Covid-19. Davon liegen elf Kranke aus ganz Norddeutschland auf der Intensivstation. Diese Menschen sind überwiegend Transplantierte mit Immunsuppression und schwerer Covid-19-Erkrankung. Dagegen sind zwei Drittel der Corona-Infizierten auf der Normalstation wegen anderer Erkrankungen in der MHH. „Beim aktuellen Anstieg der Infektionszahlen spielt die Kälte eine wesentliche Rolle. Das wird wieder abfallen, wenn der Frühling kommt“, schätzt MHH-Lungenexperte Tobias Welte. Auch an der MHH sind viele Mitarbeiter erkrankt, in Quarantäne oder wegen kranker Kinder zu Hause.

Von Bärbel Hilbig