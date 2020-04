Corona-Infektionen: Welche Rolle spielen die Kinder?

Hannover

Von den Kitas soll der Großteil der Kinder noch bis zum Sommer ferngehalten werden, auf den Spielplatz können sie möglicherweise schon früher zurück. Bei den Jüngsten tut sich die Politik mit den Lockerungen der Corona-Regeln ungleich schwerer als bei der restlichen Bevölkerung. Dabei ist immer noch unklar, welche Rolle Kinder bei der Gefahr von Infektion mit dem Corona-Virus tatsächlich spielen.

Keine Frage, mit der konsequenten Einhaltung des Mindestabstands wird es bei den Kleinsten schwierig. Das Tragen von Schutzmasken erscheint erst recht nicht zumutbar und ist nicht umsonst erst ab sechs Jahren Pflicht. Kindern haftet das Stigma eines unkontrollierbaren Infektionsrisikos an. Jedenfalls wirken sich die bisherigen Verordnungen auf ihren Alltag besonders stark aus.

Studien widersprechen sich

Kinder als Corona-Schleudern? Pneumologe Nicolaus Schwerk von der MHH meldete in der NP bereits Zweifel an. Mittlerweile wird weltweit über die Zahlen von jungen Covid-19 Patienten und ihrer Rolle in den Infektionsketten diskutiert. Jüngst kritisierte Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité in einem Interview mit dem ORF, dass in diesem Bereich noch zu wenig geforscht werde. Die wenigen vorliegenden Daten würden sich zudem widersprechen. Eine Studie aus China kam zu dem Ergebnis, dass Kinder genau wie Erwachsene an Covid-19 erkranken und das Virus auch übertragen können. Ganz anders sind die Schlüsse, die isländische Forscher aus ihrer Untersuchung zogen. Weil unter 13.000 getesteten Menschen kein einziges Kind unter zehn Jahren infiziert war, gingen sie davon aus, dass diese nahezu immun für das Virus seien.

Wenige erkrankte Kleinkinder in der Region

Die isländische Studie gilt jedoch nicht als repräsentativ, auch die Daten der Region Hannover bestätigen die Theorie einer Immunität nicht. Laut Zahlen vom Dienstag sind hier fünf Kinder zwischen null und 4 Jahren und 24 Kinder zwischen 5 bis 14 Jahren an Covid-19 erkrankt. Gleichwohl ist der Anteil dieser Altersgruppen an der Gesamtzahl der Infizierten mit 0,6 und 2,9 Prozent auffällig gering. „Mitte März – kurz vor Schließung der Schulen und Kitas – lag der Anteil von Kindern zwischen 0 und 20 Jahren ebenfalls unter 5 Prozent“, so Regionssprecherin Sonja Wendt zur NP. Zu der Rolle der Kinder in den Infektionsketten gebe es zum aktuellen Zeitpunkt aber noch keine verlässliche Aussage. Die Fallzahlen in der Region seine derzeit noch zu klein, um ein Schema ablesen zu können.

Unter Federführung der Uniklinik Heidelberg soll jetzt eine Studie in Baden-Württemberg herausfinden, inwiefern Kinder vom Coronavirus betroffen sind und ob sie das Virus verbreiten. Dafür sollen rund 2000 Eltern-Kind-Paare getestet werden.

Von André Pichiri