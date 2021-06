Wer hat in Hannover bereits eine Corona-Infektion durchgemacht? Wie groß ist die Dunkelziffer? Und was bedeutet das für die Immunität in bestimmten Bevölkerungsgruppen? Für eine Antikörper-Studie benötigt das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI) noch Freiwillige. Doch nicht jeder kann teilnehmen.